ANPE Canarias denuncia el trato discriminatorio a los docentes especialmente sensibles al coronavirus

ANPE Canarias denuncia el trato que están recibiendo los docentes especialmente sensibles al coronavirus. El sindicato con más representación en la enseñanza pública no universitaria de las Islas critica el abandono al que están sometidos estos profesionales, a los que, o bien no se les ha adaptado el puesto de trabajo, o bien se les ha "incitado" a permanecer de baja a pesar de estar capacitados para realizar determinadas labores docentes.

La central sindical lleva desde verano exigiendo que se adapte el puesto de trabajo de todos estos profesionales, de forma que, salvo contadas excepciones, puedan seguir desarrollando su labor, pero siempre con todas las garantías sanitarias. A pesar del empeño de ANPE Canarias, que ha llevado esta situación de discriminación hasta la Diputación del Común (se presentó una queja formal el 4 de septiembre), el problema con Quirón Salud, la empresa a quien la Consejería de Educación ha subcontratado el servicio, continúa.

En la actualidad, según ha constatado ANPE, la mayor parte de los docentes con patologías de riesgo no cuenta con adaptación a su puesto de trabajo más allá de recomendaciones para que usen más medidas de protección personal. Además, hay un grupo de profesionales con patologías de mayor riesgo a quienes no se les ha dado más alternativa que permanecer en incapacidad temporal. Esta situación supone "un gasto innecesario de dinero público", además de un "despropósito", advierte el sindicato.

"Lo que está ocurriendo con estos profesionales es algo inaudito. No entendemos que en vez de actuar como marca la normativa de prevención de riesgos laborales se esté optando por esta dejadez. Hay docentes que quieren trabajar de alguna manera, desarrollando funciones docentes que no exijan contacto presencial con el alumnado, o que sea en grupos reducidos, y no se les permite. Y otros a los que no se les dan los medios de protección necesarios para impartir docencia sin riesgos. ¿Tan difícil es adaptar un puesto de trabajo? Hay alumnos, por ejemplo, que precisan atención telemática. ¿No podría impartir esta docencia el profesorado que corre más riesgo?", plantea Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.

Ante esta "inexplicable situación", el sindicato insiste en la urgencia de que la Administración "tome cartas en el asunto" y "actúe de una vez". "Si es necesario, que la Consejería se desvincule de Quirón Salud, pero esta situación es insostenible, para los afectados y para el propio sistema público", advierte Crespo.