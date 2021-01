El profesor de la ULL David Pérez, segundo mejor docente de España según la plataforma EDUCA ABANCA

Esta convocatoria, de la que ya está en marcha su quinta edición, reconoce la labor docente y las buenas prácticas educativas. Cualquier alumno o alumna puede presentar al certamen a uno o varios docentes que admire por su buena praxis a través del formulario disponible en la web www.mundoeduca.org. En el caso de las etapas de Infantil y Primaria serán las familias quienes realicen las propuestas.

Licenciado en Pedagogía por la Universidad de La Laguna, David Pérez Jorge es también Graduado en Educación Primaria y Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por este centro académico. Cuenta con una decena de títulos de posgrado de maestrías y expertos, tales como el Máster Universitario Educar en Diversidad; Experto en Evaluación de la Calidad de la Educación Universitaria, el Máster en Sueño, Fisiología y Medicina; Máster en Mediación Intercultural o el Máster en Competencias Educativas e Intervención con Menores.

En la actualidad David Pérez es profesor del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa de la Universidad de La Laguna, además de docente en la UNED, impartiendo materias relacionadas con el diseño y desarrollo de programas educativos, procesos psicológicos y bases del aprendizaje. Lleva investigando desde 2006 en el campo de la evaluación de las competencias académicas y profesionales y del aprendizaje tanto de profesorado como de alumnado. Finalmente, desde 2012 centró su línea de investigación en la educación para la diversidad, los procesos de orientación académica y asesoramiento educativo y en el ámbito de la educación para la salud. En estos momentos dirige el Máster Universitario en Intervención Psicopedagógica en contextos de Educación Formal y No Formal de la Universidad de la Laguna. El profesor colabora también en investigaciones con las universidades de Creta, Cracovia, Praga, Chile y varias universidades españolas.

"Ha sido un premio de los más importantes de mi vida, porque supone un reconocimiento del alumnado al trabajo y entrega diaria. Mi experiencia docente ha sido muy larga y dilatada en el ámbito no universitario, de hecho, di clase durante veinte años en Primaria y Secundaria y siempre sentí el calor, apoyo y reconocimiento tanto de compañeros como de padres y madres, pero especialmente llevo en el corazón el constante agradecimiento y cariño de mi alumnado", asegura el docente premiado.

Hace ocho años que entró a tiempo completo en la universidad. "Aún recuerdo la cariñosa despedida de mi colegio, con un pasillo humano aplaudiendo hasta la puerta el día que me fui, para afrontar el reto que suponía llegar a la universidad y formar a los futuros maestros y pedagogos. Este es un premio compartido con todos ellos porque sin la huella que cada uno ha dejado en mí, nada de esto hubiera sido posible", comenta David Pérez.

"Más allá de lo que significa el premio, lo que realmente me llena de este reconocimiento es sentir que lo que enseño y cómo lo enseño interesa y gusta a mi alumnado". El profesor es consciente de su corta carrera universitaria. "No hay mayor reto para un docente que seguir sintiendo las ganas de aprender, esta es hoy mi máxima. Gracias a mi universidad, a mi alumnado y gracias a todos los que me alentaron a vivir el reto y la responsabilidad de enseñar".

Estos galardones buscan dar visibilidad a las buenas prácticas docentes, al tiempo que dar voz al alumnado a la hora de reconocer a los profesores que destaquen por su buen quehacer docente. La finalidad de esta iniciativa, puesta en marcha en 2017, es ensalzar la figura del buen profesor o profesora y darle reconocimiento social que merece.