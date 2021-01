La ULL recibe virtualmente a sus futuros estudiantes

La Laguna/ La Universidad de La Laguna ha celebrado hoy, jueves 21 de enero, su Jornada de Puertas Abiertas, en la que ha mostrado información sobre su oferta de titulaciones de grado a las personas susceptibles de convertirse en futuros estudiantes el próximo curso académico, procedentes de Bachillerato y Ciclos Formativos, principal pero no exclusivamente. Este foro se suele celebrar de manera presencia durante cuatro días en los que se recibe en el Campus de Guajara a alumnado de todas las islas, pero la situación sanitaria ha determinado que, en 2021, de manera excepcional, se realice de manera virtual.



Pese a su naturaleza telemática, la estructura del evento en sí no ha cambiado: a la bienvenida de la rectora, Rosa Aguilar Chinea, le ha seguido una presentación general impartida por el orientador psicopedagógico del Servicio de Información y Orientación (SIO) del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad Carmelo Páez. Seguidamente, se han desarrollado cuatro tandas de charas informativas sobre cada uno de los 48 títulos de grado que conforman el catálogo académico institucional, impartidas por su propio profesorado. Y esta tarde, a partir de las 19:00, también habrá otra presentación especialmente dirigida a padres y madres.

La rectora destacó en su presentación la importancia de que el futuro alumnado universitario se decante por una titulación que realmente les interese: "Lo importante es la vocación, no el posible prestigio social que pueda tener una titulación o su supuesta empleabilidad: elige tu vocación, lo que te gusta, lo que se te da bien, aquello a lo que te quieres dedicar".

Aguilar valoró que en una universidad pública como la de La Laguna no importa la procedencia ni dónde se haya estudiado previamente: se valora al alumnado por tu talento, esfuerzo y capacidad día a día. También recordó que de cara al futuro hay una gran diferencia entre ser universitario y no serlo, no solo por cuestiones puramente laborales, sino por la adquisición de una serie de valores, habilidades y conocimientos más allá de lo profesional.

Seguidamente, el orientador del SIO Carmelo Páez impartió una charla en la que habló, entre otras cuestiones, sobre la propia estructura de la jornada, las características de las titulaciones de grado, los recursos informativos disponibles para el alumnado hasta el momento de la matrícula, el valor de las notas de corte y cómo y cuándo solicitar plaza.

La información sobre la estructura de las titulaciones resulta relevante para el estudiantado de Bachillerato y Ciclos Formativos porque va a pasar de una docencia dividida en tres trimestres a una concentrada en dos cuatrimestres y, además se va a computar su desempeño con una unidad de medida hasta ahora desconocida para él: el crédito. Además, es una oferta académica que incorpora la posibilidad de realizar programas de movilidad y prácticas externas y siempre culminará con un trabajo final para demostrar lo aprendido durante la formación.

Páez recalcó importancia de comprender que a la universidad no se viene a estudiar, sino a aprender: "El estudio es un método para el aprendizaje de entre muchos". Por ello, animó al futuro alumnado a ser curioso y autónomo en la búsqueda de información y a no esperar a ser informado de todo. "Busca, debate, discute y, por supuesto, pide consejo a tutores, profesores y familia".

Al igual que la rectora, incidió en la importancia de elegir estudios vocacionales: "Es importante que entres con suficiente información y porque es algo que te interesa. Si empiezas a estudiar este año, terminarás en 2025, y nadie te puede decir qué tendrá salida en 2025. La única certeza que tenemos es que, si no estás preparado para ese futuro, tendrás poco que hacer. Así que tu labor es prepararte".

El orientador del SIO también explicó que las notas de corte relacionan la oferta de plazas con su demanda y las calificaciones de quienes optan a ella y, por tanto, no reflejan el nivel de dificultad de las titulaciones, como erróneamente se tiende a creer. También recordó que, aparte de esta jornada, a partir de marzo se realizarán nuevas sesiones informativas dirigidas a los estudiantes de cada isla y, tras la EBAU, habrá otra centrada específicamente en el procedimiento de preinscripción y matrícula.