ANPE Canarias denuncia retrasos en la vacunación del profesorado al que se le administró la primera dosis de AstraZeneca

La central sindical no entiende a qué se debe este retraso para concluir el proceso de inmunización y advierte de que, a pesar de que es viable que la vacuna se postergue algunos días (hasta 16 semanas) y que no pierda efectividad, esta situación está generando gran incertidumbre y preocupación entre numerosos docentes, que se han puesto en contacto con el sindicato en las últimas horas. "No nos parece razonable que haya docentes que tengan su cita para la segunda dosis justo cuando se cumplen las 16 semanas. ¿Es necesario hacerlo en el último momento cuando hay vacunas disponibles ahora mismo?", cuestiona Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.

La organización lamenta que el proceso de vacunación del profesorado esté experimentando tantos contratiempos, a pesar de que era uno de los grupos prioritarios dentro de la estrategia nacional de vacunación. A su juicio, no debería ser tan complicado pautar la vacunación de este colectivo de forma que reciba la segunda dosis en el período recomendado y no en el último momento, a expensas de cualquier imprevisto.

Además, ANPE advierte de que muchos profesionales han solicitado su ayuda porque todavía no han conseguido que se les cite para recibir la primera dosis y no saben a quién recurrir.

El sindicato desconoce la cifra exacta de afectados porque, a pesar de haber solicitado reiteradamente información referente a la vacunación de los docentes, la Administración no ha facilitado datos al respecto.

"A este paso, acabará el curso y habrá profesorado que no habrá completado su pauta de vacunación. Es un poco decepcionante ver cómo se ha desarrollado todo el proceso. El profesorado ha sido uno de los colectivos más expuestos durante la pandemia, porque muchos docentes no llevan mascarilla y no guardan la distancia de seguridad con sus alumnos en los grupos burbuja. Sin embargo, el Gobierno no ha cumplido su promesa y muchos acabarán el curso sin estar vacunados. Y, además, no ha sido transparente y no nos ha facilitado la información que hemos demandado estos últimos meses", denuncia Crespo.

Secretaría de Comunicación de ANPE CANARIAS