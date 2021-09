La ULL reconoce el talento académico del alumnado con mejores notas en la EBAU

Esta ceremonia se organiza habitualmente antes del cierre de la institución en agosto, pero el aumento del nivel de emergencia en Tenerife en julio obligó a retrasarlo hasta una nueva fecha que permitiera una mayor afluencia de público. Y, aun así, el acto de hoy ha tenido que celebrarse al aire libre y únicamente con la presencia del alumnado agasajado, sin la asistencia de sus familias y representantes de sus institutos y colegios, que sí se había dado en ediciones anteriores.

En sus palabras, la rectora de la Universidad de La Laguna recordó que el propósito del acto era "reconocer la excelencia" de un alumnado que ha mantenido un alto rendimiento no solo durante la EBAU sino en todo el Bachillerato. Por ello, Aguilar no dudó de que su éxito académico iba a proseguir en los estudios superiores, pero les recordó que éstos no son solo "un proceso orientado a su realización personal", sino que es vital para conformar la sociedad del futuro, por lo que "es importante que, junto a los conocimientos propios de sus titulaciones, adquieran también una serie de valores y principios como la solidaridad, el civismo, la sostenibilidad o la igualdad".

La rectora también tuvo palabras de reconocimiento tanto al papel de apoyo continuado en el tiempo que han tenido las familias de estos estudiantes, como a la profesionalidad del profesorado que se ha encargado de prepararlos durante el Bachillerato. Por otro lado, deseó mucha suerte al alumnado que optó estudiar en otra institución y, al que ha decidido quedarse en la Universidad de La Laguna, recordó que se trata de una institución "seria, rigurosa, con calidad, bien implantada socialmente en su entorno y con prestigio en varias disciplinas", que puede sentirse "afortunada" por contar con estos nuevos estudiantes.

La vicerrectora también mencionó la entereza de estos jóvenes para alcanzar este rendimiento académico en las peculiares circunstancias de la pandemia. En ese periodo, el alumnado no solo tuvo que afrontar las dudas habituales que se suscitan en el Bachillerato, como todas la referidas a qué titulación elegir, sino que, además, tuvo que sobrellevar un plus de incertidumbre sobre cuestiones relacionadas sobre la presencialidad o no de las clases y los exámenes. Pero, como señaló Hernández, poco a poco esas dudas se disiparon y esta crisis está solucionándose, por lo que ahora "toca reconstruirse".

El coordinador de las pruebas de acceso, por su parte, explicó la gran dificultad que supone diseñar y desarrollar la EBAU, un proceso que comienza cada año nada más comenzar el curso, el mismo mes de septiembre, cuando se desarrollan las primeras reuniones de coordinación. Se trata de una prueba que moviliza a muchas personas y servicios, como el Negociado de Pruebas de Acceso, el Gabinete de Análisis y Planificación, el Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y las conserjerías de las sedes universitarias y los institutos donde se desarrollan los exámenes, para los cuales Delgado tuvo un recuerdo.