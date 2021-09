"En la ULL tenemos 4.565 razones para ser optimistas"

La Laguna/ La Universidad de La Laguna comienza hoy sus clases del curso 2021/22 de forma presencial dando la bienvenida a los más de cuatro mil estudiantes de nuevo ingreso. Por fin llego el día. La Universidad de La Laguna ha abierto hoy las puertas de todos sus centros para dar comienzo al curso 2021/22, y lo ha hecho con renovadas ganas después de año y medio de formación mixta, combinando lo presencial y lo virtual, dada la alta incidencia de la Covid-19 entre la población. Hoy lunes el escenario era completamente diferente: aulas llenas de estudiantes, eso sí, con su mascarilla en todo momento, y espacios comunes donde por fin se vuelve a respirar el ambiente universitario. Encuentros, saludos, caras expectantes y jornadas de bienvenida en todos los centros para acompañar especialmente a los estudiantes de nuevo ingreso. "En la ULL tenemos hoy 4.565 razones para ser optimistas", se señaló en uno de los escenarios, aludiendo a la cifra de estudiantes que se acercan hoy por primera vez al centro académico.



Se trata de un día organizado con mucho mimo por parte de todos los decanatos, que quieren ofrecer su mejor imagen a los recién llegados, en la idea de asesorarles lo mejor posible para quitar miedos, hacerles sentir seguros y confortables y cumplir sus expectativas en la que desde hoy será su universidad.

El centro académico lleva tiempo preparando todo lo necesario para que a partir de hoy todo transcurra con normalidad. Las medidas anti-Covid y los protocolos de actuación están claros, hoy finaliza la matrícula de continuación para los estudiantes de segundo año en adelante y ya están perfectamente inscritos los de nuevo ingreso. Pero si hay un servicio que pone mucho celo en esta jornada de hoy es el Servicio de Información y Orientación, que pretende ser la antesala a los estudios universitarios y, también, la herramienta de acompañamiento durante todos sus estudios.

Así, todas las jornadas de bienvenida de los centros conectaron a las 11.30 con este servicio, que ofreció desde el campus de Guajara una sesión online para aclarar algunos conceptos y ofrecer interesantes consejos a los nuevos alumnos. Tanto la rectora como la vicerrectora de Estudiantes tuvieron un especial recuerdo con los estudiantes palmeros, a los que, una vez más, recordaron que se les está localizando para conocer su situación personal y estudiar la posibilidad de que no abandonen los estudios universitarios, aunque lo hayan perdido todo en la erupción volcánica.

Rosa Aguilar insistió en que aprovechen estos años de estudio para crecer como personas: "Son adultos, son libres, tienen todo por delante". También les instó a que leyeran y desarrollaran todas sus capacidades intelectuales fuera de sus propios estudios, y a que vivieran la vida universitaria con plenitud. "Es el momento de la amplitud de miras, de pensar a lo grande".

Comerse el mundo

Por parte del Servicio de Información y Orientación tomaron la palabra tanto el asesor psicopedagógico como la asesora jurídica, Carmelo Páez y Rocío Medina, respectivamente. Los dos recalcaron la pertinencia de aclarar todas las dudas y resolver todas las incógnitas, ya que las personas bien informadas son las que toman las mejores decisiones, dijeron.

"Venimos a la universidad no solo a estudiar, sino a aprender. El profesorado, tutoras o tutores, serán los facilitadores de ese aprendizaje, como también los compañeros de clase". Adquirir rutinas y hábitos, actualizar la agenda de trabajo con fechas y datos importantes, asistir todos los días a clase o acudir a las tutorías "para salir del anonimato" fueron algunos de los consejos desgranados por los expertos. "La universidad es el mejor lugar del mundo para aprender una ciencia basada en la experimentación científica".

También ofrecieron algunas claves relacionadas con la idoneidad de hacer uso del correo electrónico institucional, acudir al portal de servicios para estar al tanto de toda la información académica relevante o formar parte activa del campus virtual de cada asignatura. Un alumno representante del Consejo de Estudiantes intervino igualmente para pedir al nuevo alumnado su implicación en la vida universitaria. "No sean conformistas, preséntense a las elecciones de junta de facultad, participen en las delegaciones de alumnos, háganse preguntas y sean actores activos. A partir de hoy más de cuatro mil estudiantes van a comerse el mundo".

En el mismo sentido participó la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Lastenia Hernández, que pidió a los universitarios "escucha activa para poder crecer dentro de la universidad". Nuevamente, volvió a recordar la situación de los estudiantes palmeros: "Estamos intentando que ningún alumno deje sus estudios ni por razones económicas ni tan siquiera emocionales. Hoy más que nunca el nuevo alumnado representa el futuro de Canarias, en el momento en el que la región más los necesita".

