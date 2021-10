CCOO apuesta por la negociación para mejorar el sistema educativo canario

En la mañana de hoy nos hemos reunido compañeras/os de Comisiones Obreras con representantes de la Dirección General de Personal y del resto de organizaciones sindicales del sector en el marco de la Mesa Sectorial de Personal Docente no Universitario de Canarias.

En el orden del día figuraban las actuaciones previstas por la Dirección General de Personal durante el curso 2021/2022.

Desde CCOO hemos exigido que se incluyan algunos temas de negociación que nos parecen importantes, como son:

1.- Con carácter urgente proceder a informar y tratar la situación de la comunidad educativa en la isla de La Palma, analizando principalmente lo que sucede con la actividad educativa en la zona de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

2.- Convocatoria de proceso selectivo para 2022:

● Establecer los cuerpos docentes, especialidades y número de plazas antes de que finalice el primer cuatrimestre del curso 21-22. Iniciar el proceso de negociación cuanto antes para mantener informadas a las personas aspirantes. Debe mantenerse la alternancia entre cuerpos docentes convocando, en todo caso al de maestras/os, inspección educativa y catedráticas/os. Para el resto es necesario un acuerdo previo.

● Negociación y publicación de la orden de convocatoria (Enero-Febrero).

● Acceso a datos específicos por especialidades sobre las plazas de reposición y de estabilización a partir de las que se genera la OPE.

3.- Revisar y actualizar diversa normativa:

● Instrucciones sobre la regulación del periodo vacacional y el régimen de permisos y licencias.

● Provisión de puestos de trabajo vacantes con carácter provisional, por parte del personal funcionario de carrera, funcionario en prácticas y laboral fijo docente no universitario.

● Puestos de trabajo de carácter singular, condiciones y requisitos, normas aplicables a los concursos de traslados, así como a la ordenación del personal docente. (Incluye los criterios de elección de horarios).

● Asistencia jurídica y psicológica al profesorado.

● Mejora de los complementos retributivos asociados al ejercicio de funciones de especial responsabilidad.

● Estudio y revisión de la normativa que permite que personas que han estado de baja en el curso anterior, aun encontrándose de alta médica el 1 de septiembre, no se incorporen a su destino.

● Modificación de la regulación de la hora de profundización curricular en la línea propuesta por el Consejo Escolar de Canarias.

● Desarrollo de la nueva orden de listas de empleo y constitución de listas derivadas de ella.

● Negociación de la organización y funcionamiento de centros educativos para el curso 2022-23.

● Revisar la adjudicación de destinos para el curso 2022-23 y establecer la regulación de la postadjudicación y los nombramientos diarios.

● Análisis de la configuración de horarios del profesorado, especialmente en lo referente a horarios ponderados o de las clases semipresenciales del profesorado de formación profesional.

● Establecer la convocatoria de concurso de traslados autonómico.

● Revisión y actualización del acuerdo marco mejora sistema público educativo de Canarias de 2002, principalmente en lo que respecta a los criterios de configuración de plantillas.

● Abono de las retribuciones de los meses de julio y agosto a todos los cargos directivos, incluido el personal interino.

● Facilitar el acceso a los diversos recursos educativos al personal docente que ejerce sus funciones en centros no dependientes de la consejería de educación.

● Revisión y actualización del acuerdo de escuelas unitarias.

4. Otros temas propuestos para su negociación:

● Establecer acuerdo de refuerzo e incremento de las plantillas de los cuerpos docentes y disminución generalizada de ratios. (Especial incidencia en la atención a la diversidad).

● Ampliar al 31 de agosto la finalización de los contratos de refuerzo Covid.

● Plan plurianual para la implementación de medidas para la reducción de las ratios iniciada en este curso 2021-2022.

● Incremento de personal del servicio propio de PRL de la administración educativa. Atención y mejora en la Prevención de Riesgos Laborales. Consolidación de la vigilancia de la salud del profesorado y de los Comités de Salud Laboral.

● Establecer un calendario para la eliminación de las aulas prefabricadas ("barracones").

● Afianzar la etapa de 0 a 3 años como etapa educativa, procedimiento al incremento progresivo y notable de la oferta de plazas públicas.

● Negociación de la recuperación del cobro de verano para el personal interino que ha trabajado más de 5 meses y medio.

● Reducción de la burocracia en los centros.

● Regulación de la relación entre la administración y las nuevas figuras profesionales que se han ido incorporando a los centros educativos.

● Negociación de un acuerdo de mejoras laborales para el personal docente de Canarias (reducción de jornada lectiva-laboral en infantil primaria, carrera profesional, complementos retributivos por realizar determinadas funciones, reducción horaria real para personal mayor de 55 años, año sabático, abono del 100% de las pagas extraordinarias...).

● Revisión del acuerdo sobre la mejora del marco retributivo del personal docente no universitario.

● Aclarar las dudas existentes sobre la duración de las medidas anticovid, así como la posibilidad de la tercera dosis de la vacuna.

● Acuerdo de mejora de la financiación del sistema educativo canario.

Sobre las propuestas de actuación para el presente curso y en relación con la Oferta de Empleo Público, la Administración ha informado de la situación actual en relación con las plazas de reposición y de estabilización y ha indicado que se prevé ofertar en las oposiciones de 2021 plazas del Cuerpo de Maestras/os y de Cátedra. Quedan pendientes el resto de cuerpo.

Se prevé una publicación de listados provisionales para principios del año 2022 relacionados con la nueva regulación de listas de empleo.

La norma de adjudicación de destinos provisionales para 2022 tiene prevista su negociación para el mes de noviembre.

En relación con los servicios de atención letrada y psicológica se ha indicado que se llevarán a cabo por contrataciones externas.

Respecto a la situación de La Palma, la Administración ha destacado la creación de una página web específica donde se podrán consultar los datos relativos a la calidad del aire en tiempo real para saber cómo esto puede afectar a la comunidad educativa.