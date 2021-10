LA RECTORA LE PIDE AL PRESIDENTE QUE SE IMPLIQUE EN LA APROBACIÓN DEL GRADO EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Aguilar relató la sucesión de hechos que llevan a pedirle a Ángel Víctor Torres su mediación directa en este conflicto, dado que el centro académico ha cumplido con todos los pasos establecidos para su aprobación y, hasta el momento, no ha sido así. Señaló la rectora que tiene la conformidad de los órganos de gobierno de la universidad, una demanda más que constatada, el expreso apoyo del Colegio Oficial de Profesionales de Educación Física y Deporte de Canarias y el acuerdo de los dos rectores de las universidades canarias en su implantación, dado que el número de solicitudes que recibe la ULPGC para este título es muy superior al número de plazas que se ofertan.

"En resumen", apostilló la rectora, "hay demanda social y laboral, existe consenso entre las universidades y hasta el colegio profesional lo ve pertinente y adecuado. ¿Entonces, dónde está el problema? Le pido, señor presidente, que tome este asunto de su mano, como sé que tiene intención de hacer, y arregle este desaguisado incomprensible. Los universitarios y universitarias no entendemos de pleito insular, ni nos interesa lo más mínimo", aseveró.

En un Paraninfo con aforo restringido, la rectora tuvo un momento de recuerdo para el alumnado de La Palma, solidarizándose con él y comentando que se ha abierto una convocatoria de ayudas de más de 300.000 euros para que los afectados por la erupción volcánica no abandonen sus estudios, al tiempo que felicitó al presidente del Gobierno regional por su liderazgo y empatía en esta tragedia.

Aguilar hizo de la igualdad tema central de su intervención, comenzando por las mujeres afganas que, en su opinión, han quedado abandonadas a su suerte. Recordó en este punto que la Conferencia de Rectores ha solicitado que se adopten medidas urgentes para asegurar la vida y trayectoria académica de docentes universitarios, investigadores, estudiantes y miembros de la sociedad civil de Afganistán.

Investigación para el desarrollo humano

La alocución de la rectora vino precedida de la lectura del resumen de la memoria académica por parte de la secretaria general, Elvira Afonso, documento cuya versión íntegra puede descargarse aquí. Seguidamente tuvo lugar la ya tradicional lección inaugural a cargo del catedrático Víctor Sotero García Martín, sobre los avances de la química orgánica sintética y lo que esta ciencia esencial ha supuesto para la humanidad.

El investigador realizó un repaso de la evolución de su disciplina citando como hecho fundamental el hallazgo accidental que realizó Wöhler en 1838, quien logró sintetizar la urea y, de este modo, demostró que, contrariamente a lo que se creían hasta entonces, no era necesaria la acción de un ser vivo para fabricar moléculas y comenzó el camino de la química y síntesis orgánica como disciplina científica.

El ponente repasó algunos hitos en esta área, poniendo especial atención a la química de los productos naturales, es decir, la obtención de moléculas con propiedades de diferente tipo obtenidas a partir de seres vivos. Esta práctica ha permitido obtener fármacos tan comunes y esenciales como el ácido acetil salicílico o la penicilina, y vivió un gran desarrollo a partir de la Segunda Guerra Mundial.

Sotero finalizó con una prospección futura, indicando que muchos de los problemas venideros deberán encontrar su solución en la química, si bien reconoció que bajo esta disciplina en la actualidad es ya "un pariente lejano de la química de hace 50 años". Por ello, abogó por seguir apostando por la investigación como base del desarrollo humano: "Como centro educativo superior, somos responsables de inculcar a las nuevas generaciones esta idea fundamental". Y para reforzar esa idea, concluyó citando a la investigadora Frances Arnold: "Aprende todo lo que puedas y combina tus conocimientos de manera novedosa. Adáptate, sé flexible y aprende permanentemente".

Universidad basada en hechos reales

La rectora hizo hincapié en su intervención en que esta es una universidad basada en hechos reales, tal y como reza el lema de una de sus últimas campañas promocionales. Recordó que se trata del único centro de Canarias y de los diez de España que cumple con los requisitos del Ministerio de Universidades para ser considerada como tal, dado su amplio catálogo de títulos, su alta productividad científica y la estabilidad de su plantilla docente, que no supera en modo alguno el 40% de interinidad fijado como tope en el real decreto.

También mencionó la reciente aprobación de los Estatutos del centro académico, texto que no se actualizaban desde hacía 17 años tras varios intentos fallidos. Explicó el proceso de redacción se llevó a cabo con un amplio consenso entre todos los grupos claustrales, y señaló que la única divergencia habida ha sido la relativa al régimen de convocatorias de exámenes, en la que finalmente se ha optado por una solución intermedia, que no resta opciones de exámenes a los estudiantes pero que sí modifica la disposición de las pruebas durante el año, para ajustarlo mejor a la organización del curso universitario.

Aguilar recordó todas las prestaciones ofrecidas a los estudiantes durante la pandemia, para impedir que la situación de confinamiento creara una brecha digital. Fue entonces cuando se determinó automatizar muchos procesos administrativos repetitivos que no aportaban valor añadido y que suponían una gran carga de trabajo. "Ahora sabemos dónde estamos en la gestión universitaria. Se han puesto en marcha cuadros de mando que facilitan el seguimiento de los procesos, podemos saber en tiempo real si vamos a cumplir los plazos, si los trámites se están ejecutando en tiempo y tenemos completa trazabilidad de cada uno de ellos".

La rectora dio la bienvenida a los más de 80 profesores y profesoras que se incorporarán este año al centro académico, y cuya convocatoria de plazas proviene de los propios fondos de la universidad. A ellos se sumarán 36 plazas más que están ahora mismo gestionándose antes de proceder a su convocatoria. "Con todo, estas incorporaciones no cubren ni de lejos la necesidad de contar con un plan de plantillas para cubrir la gran cantidad de jubilaciones que se producirán a corto plazo, y que suponen una pérdida de talento y liderazgo científico", añadió.

Rosa Aguilar volvió a insistir en la idea de una universidad útil, dado que ha presentado al Gobierno de Canarias un documento sobre la necesaria transformación del tejido productivo apoyada en el uso del conocimiento intensivo que proporcionan las universidades, al tiempo que destacó la ideación de un Pacto por la I+D de la mano de la ULPGC, para aumentar la inversión en ciencia en un plazo concreto, lo que permitirá aumentar la inteligencia del sistema y la productividad de la economía. Aguilar lamentó que, hasta el momento, no haya habido respuesta oficial a estas propuestas. La intervención completa de la rectora puede conocerse en este enlace.