El vicerrector explicó que en enero de 2020 se había finalizado la propuesta de manual, que no pudo negociarse con los representantes sindicales por la llegada de la pandemia, y cuyos contactos fueron retomados en septiembre. Pero la institución advirtió entonces de que el modelo de docencia híbrida y las condiciones de incertidumbre en que se iba a desarrollar el curso hacían más conveniente esperar a este año académico.

Toda vez que la presencialidad se ha hecho efectiva, se pone en marcha la aprobación de este modelo de evaluación, que aspira ahora a ser acreditado por la propia ANECA, explicó Torres Darias. Así, el Docentia es el primer paso para llevar a cabo de un proceso de mejora del sistema de evaluación, que también se verá afectado por los cambios que se deriven de la Ley Orgánica del Sistema Universitario. El documento está concebido de forma gradual, dado que se va a ofrecer la posibilidad al profesorado de adaptarse en un plazo de cuatro años y, mientras tanto, poder ser evaluado con el formato transitorio actual. El vicerrector añadió que se va a desplegar un programa de acompañamiento al profesorado, de forma que tenga ayuda institucional para asumir el proceso de evaluación.

El órgano colegiado también dio su visto bueno a la implantación del programa de Doctorado en Nanociencia y Nanotecnología, impartido conjuntamente con las universidades de Alicante, Valencia, Castilla-La Mancha y la Universidad de La Laguna, y que comenzará en el curso 2022/23. Igualmente, el Máster Universitario en Ingeniería Agronómica, de carácter habilitante y que reemplaza a una versión anterior, ha sido refrendado hoy. Se trata de un título de noventa créditos repartido en cuatro cuatrimestres, con dos especialidades, una en cultivos tropicales y subtropicales -oferta única en España- y otra en seguridad alimentaria. De carácter semipresencial, este máster cuenta con convenios con universidades extranjeras para facilitar la movilidad del alumnado. El último título que recibió conformidad hoy ha sido la reedición del Diploma Universitario en Formación Pedagógica Didáctica Equivalente, nivel inicial.

El Consejo de Gobierno dio también su visto bueno a la adhesión de la Universidad de La Laguna a la red canaria de aprendizaje-servicio, un modelo de aprendizaje basado en la adquisición de conocimientos trabajando sobre problemas reales de la comunidad, así como a la puesta en marcha y plan de trabajo previsto.

Igualmente recibió el visto bueno la creación del Aula Cultural de Música Coral Manuel Borguñó, así como la modificación de algunos nombramientos de una cátedra cultural y el nombramiento de Jorge Martín Gutiérrez como director de secretariado de Cultura y Extensión Universitaria.

En otro orden de cosas, se aprobaron varias convocatorias de concursos de acceso a los cuerpos docentes de catedrático y titulares de universidad, así como la composición de las comisiones de selección. También fue ratificado el acuerdo de la comisión delegada de Personal Docente e Investigador sobre la convocatoria de doce plazas en la figura del profesor contratado doctor tipo1.

En la sesión plenaria de hoy fueron refrendados diversos contratos relacionados con asuntos variados tales como el mantenimiento y soporte de los servicios de impresión corporativa, el mantenimiento de los servicios instalados en el Centro de Proceso de Datos, el acceso a la plataforma de revista científica Science Direct on Line, el servicio de actividades físico deportivas, el suministro de monografías en cualquier formato y otros materiales didácticos no librarios para el aprendizaje del alumnado en distintas titulaciones de grado, el suministro de alimentos con destino a los colegios mayores San Fernando y Santa María y, finalmente, la adquisición de una licencia de software para la detección de plagio.

El gerente de la institución académica, Juan Manuel Plasencia, presentó además la propuesta de oferta de empleo público de 2021 del personal funcionario, con convocatorias previstas antes del fin de 2022. Se trata de un proceso de estabilización para reducir la temporalidad de plazas ocupadas al menos durante tres años, indicó. Se trata en concreto de diez plazas de la escala administrativa y de ocho de la de ayudantes de biblioteca y archivos.