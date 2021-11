EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA ULL APRUEBA EL PRESUPUESTO DE LA ULL DE 2022 POR 167 MILLONES

La suspensión de las reglas fiscales ha permitido a las instituciones utilizar los remanentes de crédito no afectados, lo que mitigará la descompensación entre ingresos y gastos, dado que el aumento presupuestario por parte de la Consejería de Educación ha sido mínimo, explicó al órgano colegiado el gerente de la institución académica, Juan Manuel Plasencia. Sin estos remanentes muy probablemente la universidad incurriría en déficit, como se prevé que suceda en 2023, de más de dos millones de euros, salvo que se apruebe por fin un marco de financiación estable para las dos universidades públicas canarias, agregó.

Entre los proyectos previstos haciendo uso de estos remanentes figuran la mejora de la infraestructura científica, el refuerzo de las publicaciones en abierto, los incentivos a institutos de investigación, la eliminación del papel en el Rectorado mediante la digitalización completa de los procesos, la adquisición de mobiliario docente, la renovación de la flota de vehículos, la puesta en marcha de un plan piloto de desempeño del PAS, la mejora de la tecnología docente, un estudio de rendimiento académico, otro de inserción laboral o la reforma de laboratorios, entre otras iniciativas previstas.

Con la llegada de la presencialidad total en todas las actividades académicas, se prevé para el próximo año un incremento en el gasto de la limpieza y también en los costes de energía eléctrica, además de la mayor regularización de contratos, ya que muchos contratos menores han sido sustituidos por otros de carácter plurianual. El aumento de los ingresos vendría de la mano de la mayor explotación de los espacios y del cobro del canon de algunas empresas adjudicatarias de algunos servicios, como cafeterías y comedores, que fueron suspendidos el pasado curso por la pandemia.

El gerente añadió que este año se han destinado 450.000 euros a los primeros presupuestos participativos, con la entrada en vigor de más de treinta proyectos elegidos por la comunidad universitaria, la mayoría relacionados con iniciativas de sostenibilidad. Plasencia explicó que el coste estructural de la universidad supone más del 83% del total del presupuesto, dedicado a gastos de personal, suministros, limpieza, seguridad, seguros y comunicaciones. Con ello se evidencia que la capacidad operativa del centro académico se reduce tan solo al 16,5%, porcentaje que proviene de la incorporación de los remanentes de tesorería, que globalmente aportan al presupuesto un 3,8% más con respecto al año anterior, y que no pueden extenderse a 2023.

Empleo público y contratos

El Consejo de Gobierno también dio su visto bueno por asentimiento en la sesión de hoy a la Oferta de Empleo Público para el personal de administración y servicios laboral correspondiente al curso 2020/21. En aplicación de la tasa de reposición del 110% para el personal laboral, la oferta alcanza a doce plazas por turno libre, más once plazas para la cobertura por promoción interna. En cuanto al personal funcionario, y teniendo en cuenta la misma tasa de reposición que el caso anterior, se convocarán 9 plazas de turno libre y 2 de promoción interna, añadió el gerente.

Juan Manuel Plasencia presentó también varios contratos plurianuales para aprobación por el órgano colegiado. Uno tiene que ver con el suministro de agua de riego para jardines de Guajara y también para parte del campus de Anchieta, mientras que el otro atiende a una modificación del actual contrato de mantenimiento de los programas de gestión de la universidad. Los dos fueron aprobados por asentimiento.