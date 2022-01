ANPE Canarias reúne a más de 200 docentes para analizar la situación de la educación y recabar sus reivindicaciones

ANPE Canarias renueva la presidencia y los secretariados de sus consejos provinciales. El sindicato con más representación en el sector docente no universitario de las Islas convocó el pasado fin de semana a sus dos consejos sindicales provinciales, compuestos por 200 docentes del todo el Archipiélago, para llevar a cabo las elecciones internas y priorizar las reivindicaciones de la organización de cara a los próximos cuatro años.

Los consejos provinciales se desarrollaron de forma telemática dada la situación epidemiológica actual. En ambos se procedió a renovar la estructura interna. Los presidentes provinciales que lideraban cada organización -Víctor González, en Santa Cruz de Tenerife, y María Perera, en Las Palmas- revalidaron sus cargos al mantener la confianza de la afiliación para continuar al frente en ambos territorios.

Tanto González como Perera hicieron balance de los avances alcanzados en las Islas por el sindicato -hoy primera fuerza del profesorado no universitario- y se comprometieron ante la afiliación a continuar trabajando, con la ayuda de todos los docentes, por una educación pública mejor financiada y con más recursos.

Ambos destacaron la profesionalización de la labor que realiza el sindicato y abogaron por continuar prestando más y mejores servicios a la afiliación, siempre con el único interés de mejorar la vida del profesorado y, por ende, la calidad de la educación.

Además, pusieron el foco en la independencia que caracteriza al sindicato. "ANPE está al margen de las corrientes políticas: en nuestro sindicato no nos dejamos llevar por las circunstancias de cada momento y no recibimos subvenciones de ningún tipo. Hablamos con todos los representantes políticos porque nuestro objetivo está claro: mejorar las condiciones laborales del profesorado", señala Víctor González, presidente de ANPE en Santa Cruz de Tenerife. Su homóloga en Las Palmas, María Perera, insiste en la misma idea: "Somos un sindicato de docentes para docentes; nuestra misión es estar al lado del profesorado y conseguir mejoras en sus condiciones de trabajo, gobierne quien gobierne".

Además, este encuentro online sirvió para chequear el estado de ánimo del profesorado, muy afectado por la pandemia de coronavirus y el enorme esfuerzo realizado desde marzo de 2020. Los profesionales reunidos bajo el paraguas de ANPE reconocieron sentirse cansados y poco valorados por la sociedad y la Administración desde que comenzó la pandemia.

Asimismo, los docentes asistentes expusieron sus principales demandas de cara a mejorar el sistema público de enseñanza y sus condiciones laborales. El descenso de las ratios alumnado docente -junto con la necesidad de rebajar las tareas burocráticas que realiza el profesorado- fue una de las quejas más repetidas durante la mañana del pasado sábado.

En general, las principales demandas planteadas por el profesorado fueron:

• Impulsar medidas de reconocimiento de la labor del profesorado

• Disminuir la ratio alumnado-docente

• Apostar por medidas reales de conciliación de la vida laboral y profesional

• Aumentar las plantillas de especialistas para dar cobertura al alumnado con necesidades educativas especiales: cada vez más alumnado presenta distintas patologías que deben ser diagnosticadas a tiempo para poder ser atendidas.

• Consignar suficientes recursos digitales para garantizar la enseñanza online. Promover un plan para renovar equipos y herramientas informáticas del profesorado y poder seguir ejerciendo así su labor docente

• Ajustar el plan de formación del profesorado a las demandas y carencias reales manifestadas por el propio profesorado.

• Mejorar las infraestructuras: muchos centros se han quedado obsoletos y/o no disponen de zonas de sombra en los patios. Urge mejorar estos espacios y renovar el mobiliario escolar. Asimismo, es necesario eliminar las barreras arquitectónicas para garantizar la accesibilidad a toda la comunidad educativa

• Establecer el estatuto docente

• Disminuir la burocracia

• Oposiciones: más claridad sobre el proceso

• Aclarar el futuro del alumnado de La Palma

• Incrementar la plantilla de administrativos en los centros

• Incorporar más aulas enclave

• Luchar contra la sobrecarga de los equipos administrativos

• Atender las dificultades idiomáticas para escolarizar a los menores extranjeros no acompañados cuya tutela tiene el Gobierno de Canarias

• Recuperar actos de jubilación de los docentes

• Dotar a los centros de medidores de calidad del aire.

• Reconocer con un complemento a los coordinadores de igualdad y otras coordinaciones que se ejercen de forma efectiva en los centros

• Premiar la labor de docentes que destaquen por su excelencia

• Tener en cuenta a los equipos directivos a la hora de tomar decisiones que les afectan

• Reducción de horas lectivas en Cuerpo de Maestros

• Retribución del 100% de las pagas extra al profesorado y agilizar el reconocimiento y abono de sexenios

• Igualdad en derechos y obligaciones del profesorado de religión de los centros con el resto del profesorado, incluyendo la posibilidad de atención domiciliaria por ámbito al alumnado que lo necesite.

• Atender las demandas del profesorado de las Escuelas de Arte y los Conservatorios de Música (estabilidad para el profesorado, dotación para los centros, pago de tutorías al profesorado de enseñanzas superiores, reconocimiento del tiempo de trabajo en julio y agosto, etc.)

• Apuesta real por la FP Dual estableciendo convenios con empresas para su desarrollo

• Aumento del profesorado de apoyo