La Universidad de Verano de Adeje vuelve en formato presencial con 11 cursos y 9 talleres

Adeje/ La Universidad de Verano de Adeje de 2022 se celebrará entre el 18 y 22 de julio, recuperando plenamente su formato presencial y repitiendo la estructura que se ha popularizado en los últimos años, combinando once cursos de tres días de duración con nueve talleres de una tarde, adaptado así la duración de esta oferta formativa a las diferentes necesidades del público. La matrícula abrirá el próximo día 20 de junio, con importes de 25€ en el caso de los cursos, y 10€ en el de los talleres.



Esta oferta formativa fue presentada a los medios de comunicación hoy, lunes 13 de junio, en un acto desarrollado en el Aula Magna del Edificio Central de la Universidad de La Laguna, presidido por la rectora, Rosa Aguilar Chinea, con la presencia del vicerrector de Cultura y Participación Social, Juan Albino Méndez Pérez, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Adeje, Mª Rosario Clavijo Maza.

La rectora puso en valor la colaboración estrecha con el ayuntamiento sureño, que se prolonga ya por el espacio no de años, sino de décadas, y que ha ido más allá de estos cursos estivales, para culminar con la puesta en marcha en Adeje de un campus universitario y, desde hace dos años, con el desarrollo en sus instalaciones municipales de las pruebas de la EBAU. Aguilar puso énfasis en el retorno a la presencialidad de los cursos, muy importante porque esta universidad de verano no es solo una propuesta docente, sino un punto de encuentro entre estudiantes.

El vicerrector destacó la calidad de la propuesta formativa que compone la programación de la Universidad de Verano de Adeje 2022, avalada por la calidad del profesorado de la Universidad de La Laguna que la ha desarrollado, y que, además, trata de cubrir una amplia variedad de temáticas, siempre atendiendo a las preocupaciones de la sociedad.

La concejala de Cultura de la corporación municipal se refirió a la variedad de talleres y a la programación de actividades paralelas .También reveló que este año el leitmotiv de los cursos ha sido el "Bienestar Emocional y Salud" y, en consonancia con ello, la ponente inaugural será la pedagoga especializada en inteligencia emocional Mar Romera. Clavijo también recordó que en 2022 se cumpliría el trigésimo aniversario de la Universidad de Verano de Adeje, pero la efeméride ha tenido que posponerse porque en 2020, a causa de la pandemia, no hubo cursos, por lo que en estas tres décadas han habido 29 ediciones.

Durante el acto también fue presentado el cartel anunciador de los cursos, obra del artista de Adeje Oriol Cruz Martínez. La obra combina vistas de edificios del municipio sureño desde diferentes perspectivas con personas de diferentes edades y etnias, tratando así de vincular la diversidad sociocultural con el territorio en la que ésta se desarrolla.

Cursos y talleres

Los cursos se impartirán tanto en horario de mañana como de tarde, por lo que es conveniente consultar el programa con atención, y podrán ser convalidados por 1 crédito ECTS. La misma cantidad de créditos se podrá obtener en caso de realizar tres talleres. La organización de la Universidad de Verano de Adeje, se encargará del traslado de ida y vuelta del alumnado del área urbana Santa Cruz-La Laguna, sin coste adicional.

Los cursos que se desarrollarán entre le 18 y el 20 de julio serán: "Comunicación, pérdida y duelo", dirigido por Alfonso Miguel García Hernández; "Participación y desarrollo comunitario en mi barrio" (Vicente Manuel Zapata Hernández); "Artes escénicas para el desarrollo de las competencias comunicativas" (Javier Rivero Grandoso); y "Antropología de la muerte" (Alfonso Miguel García Hernández).

Los cursos del 19 al 21 de julio serán: "Dirección y gestión de Servicios Sociales tras la pandemia'' (Juan Manuel Herrera Hernández); y "Sesgos cognitivos: ¿Cómo afectan los errores humanos a la valoración de nuestra vida personal, social y académico-laboral?" (Christian Robert Rosales Sánchez).

Finalmente, entre el 20 y 22 de julio serán impartidos los cursos "¿Existen diferencias entre hombres y mujeres?" (Ángela Torbay Betancor); "La imagen no es nada, la historia lo es todo. El liderazgo de las marcas en la era de las Fake News" (Patricia Adriana Delponti); "La erupción de Cumbre Vieja en La Palma 2021" (María Candelaria Martín Luis); "Inteligencia emocional. Herramientas para el análisis de nuestras emociones y la de otros" (Christian Robert Rosales Sánchez); e "Integración de los ODS en la operativa y comunicación de las pequeñas y medianas organizaciones. Herramientas prácticas" (Patricia Adriana Delponti).

En cuanto a los talleres, el 14 julio comenzará el programa con "Salud mental", por Eduardo Vera Barrios; el 18, "Lengua de Signos Española (LSE)", (Mª del Carmen Rodríguez Jiménez); el 19, "Ciencia y pseudociencias 2022" (Luis Javier Capote Pérez); el 20, "Mindfulness y psicología positiva" (María Teresa Miró Barrachina), también el 20, "Los nuevos contratos de trabajo tras las reformas laborales" (Dulce Mª Cairós Barreto); el 21, "El deporte base como herramienta de la educación en valores" (Pablo Caneiro González); y el 22, "Senderos de temática botánica" (Victoria Eugenia Martín Osorio).

Adicionalmente, entre los días 20 y 22 de julio se impartirán en el Auditorio de la Escuela de Música de Adeje dos talleres de danzas urbanas a cargo de Vicky Gómez: uno para adultos mayores de 17 años, y otro para niños y niñas entre 9 y 16 años.