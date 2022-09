El Colegio La Milagrosa desarrolla el proyecto 'Las calles de mi pueblo', uniendo la Villa con Europa

La Orotava/ En octubre visitarán La Orotava estudiantes franceses y finlandeses para conocer in situ la cultura y tradición del municipio. Entre otras cosas, participarán en la confección de una alfombra.

Uno de estos proyectos y que tiene notable éxito es el denominado "Las calles de mi Pueblo" (The streets of my Town), que se lleva a cabo, conjuntamente, con centros de Francia y Finlandia que se interesaron en el mismo. Esta iniciativa comenzó a gestarse en el año 2018, y tras un intenso trabajo de investigación, recogida de información y desarrollo de criterios y objetivos, a través de la plataforma Etwinning, el grupo de profesores y profesoras que formaban el equipo Erasmus del colegio presentó el proyecto un año después.

En el año 2020 se puso en marcha organizando las diversas actividades con el objetivo de promover un aprendizaje significativo en el alumnado participante, así como establecer una sólida red de comunicación con centros educativos de otros países europeos e influir positivamente en el entorno cercano de cada centro. Se trabajó en el estudio de las calles del pueblo, la relevancia de las personas que dan nombre a esas vías, la difusión de la cultura local o la potenciación de las lenguas extranjeras que permitan las buenas prácticas y colaboración con los participantes en las movilidades. Pero la pandemia mundial trastocó todos los planes y el proyecto se detuvo en seco. A pesar de la incertidumbre, los coordinadores de los países implicados continuaron trabajando de manera online para que todo lo programado saliera adelante. Y dos años después, la "nueva normalidad" abrió las fronteras entre países, permitiendo así retomar las movilidades organizadas entre los países asociados al proyecto. En mayo de este año se llevó a cabo el primer encuentro en Francia, compartiendo el alumnado experiencias con los estudiantes franceses y finlandeses.

Actualmente, el proyecto se encuentra en su último año escolar. En el mes de octubre, será el colegio de La Milagrosa el encargado de recibir al alumnado de Francia y Finlandia. Todo el centro se ha volcado en preparar lo que será una gran semana cargada de actividades y en la que los representantes de los países asociados podrán empaparse de toda la cultura y tradición de la Villa de La Orotava, además de convivir en el centro con todo el alumnado y con las respectivas familias de alumnos y alumnas del colegio que les acogen en sus casas.

Entre las diversas actividades programadas, destacan la realización de alfombras tradicionales, un juego de orientación por las calles del municipio y exposición de stands de los países participantes. Además, para el sábado 8 de octubre se ha organizado una gran fiesta en el colegio que abrirá sus puertas para todas aquellas personas que quieran asistir y presenciar múltiples actividades y actos relacionados con la cultura y el contexto local, como la actuación de un grupo folclórico y de una murga, diversos talleres y juegos canarios, exposiciones de trabajos realizados por el alumnado de los tres países y degustación de gastronomía canaria.

El colegio de la Milagrosa se prepara así para una semana intensa, "pero ilusionados de poner en auge la historia del pueblo de la Villa de La Orotava y abrir sus puertas a los ojos de otros países europeos, con el fin de intercambiar y compartir experiencias que con toda seguridad, serán inolvidables", subraya Begoña Regalado Expósito, del equipo educativo de La Milagrosa. El proyecto pondrá punto y final con la última movilidad a Finlandia entre los meses de febrero y marzo.