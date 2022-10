La Laguna/ La Universidad de La Laguna ha inaugurado hoy, martes 18 de octubre, la nueva Unidad de Servicios Psicológicos y Logopédicos, ubicado en un local situado entre las facultades de Derecho y de Economía, Empresa y Turismo, en el Campus de Guajara, que comenzará a atender a toda la comunidad universitaria a partir de noviembre.

El acto de apertura estuvo presidido por la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar, y contó con la presencia del vicerrector del Innovación Docente y Calidad, Néstor Torres; la decana de la Facultad de Psicología y Logopedia, María Ángeles Alonso; y el catedrático de Psicología y director del nuevo servicio, Wenceslao Peñate.



La Universidad de La Laguna era una de las pocas instituciones académicas españolas que todavía carecían de un servicio de estas características, por lo que la rectora se congratuló por su puesta en marcha. Valoró que la salud mental sigue siendo un tabú en la sociedad y que muchas personas que podrían beneficiarse de la atención psicológica o logopédica aún se muestran reacias a acceder a ella. Por ello, consideró que tener un servicio bien comunicado y discreto en un campus puede ser un acicate para que miembros de la comunidad universitaria por fin se atrevan a dar ese paso.

La rectora agradeció el compromiso de la Facultad de Psicología y Logopedia por sacar adelante un proyecto de la que se lleva hablando dos décadas, pero hasta ahora no había llegado a término. Igualmente, agradeció la responsabilidad del profesor Wenceslao Peñate por ocuparse de la coordinación de un servicio complejo.

La universidad está ahora buscando apoyos institucionales internos y externos para conseguir financiación que permita subvencionar los servicios prestados por la unidad y que, de este modo, no tengan costes para los usuarios, pero sean remunerados y no incurran así en competencia desleal con otros profesionales externos. En este sentido, cabe destacar el apoyo prestado por los representantes de los trabajadores de la Universidad de La Laguna, que en 2020 aceptaron un incremento del 0,3% de la masa salarial para dedicarlo a la mejora de las condiciones de los empleados y el apoyo a servicios como el hoy inaugurado.

Wenceslao Peñate explicó que ya se cuenta con una cincuentena de personas que se encargarán de poner en marcha un total de diez servicios, seis de ellos centrados en la atención psicológica y los cuatro restantes, en la logopédica. Entre los primeros se incluyen la psicología clínica, la psicología forense, la psicología educativa, la atención neuropsicológica y la salud mental.

Sobre los segundos, agradeció la ayuda del catedrático Víctor Acosta, quien ha estado prestado atención logopédica hasta el momento, y señaló que la prestación abarcaría servicios de comunicación, habla y lenguaje; atención a afecciones neuropsicológicas y ayuda a las familias. También agradeció el apoyo manifiesto del Colegio de la Psicología de Las Palmas.

Peñate agradeció también el impulso del equipo decanal y el equipo de gobierno para materializar este servicio. Antes del acto, explicó que, según los precedentes en otras universidades, se espera que el 95% de usuarios provenga del alumnado, ya que se encuentra en un momento delicado de su vida. Concretamente, citó como críticos tanto el primer año, en el cual los jóvenes se enfrentan a una nueva realidad vital y académica, como el último, en el cual llega el vértigo de pensar "¿y ahora, qué?".

Por ello, señaló que, si la tasa media de usuarios de servicios de salud mental está en torno al 18%, en el caso de la población universitaria puede llegar al 25%. Además, otros datos indican que en torno al 15% de los estudiantes abandonan sus estudios el primer año no por problemas de conocimientos o capacidad intelectual, sino por la presión psicológica. Personas con potencial que podrían haber seguido si hubieran recibido apoyo psicológico.

La decana de la facultad centró su intervención en los agradecimientos que han hecho posible la activación de esta unidad tras un periplo de dos décadas, destacando especialmente el compromiso del profesorado de su centro, del equipo de gobierno y el apoyo institucional del Consejo de Gobierno, como órgano de representación de todos los colectivos de la institución.

Finalmente, el vicerrector de Innovación Docente y Calidad también se refirió al colectivo universitario como especialmente sensible a problemas de salud mental, y apuntó un estudio del Universidad Complutense de Madrid que señalaba que, en su teléfono de atención psicológica, el 8% de las llamadas se referían a pensamientos suicidas, además de las afecciones más comunes de ansiedad, estrés o depresión. Por ello consideró la nueva unidad no solo como necesaria, sino oportuna.

