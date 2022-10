Canarias, dentro de las CCAA que más segrega a su alumnado por clase social

De este informe extraemos algunas conclusiones para Canarias. Canarias es una de las Comunidades Autónomas más segregadas por clase social, obtenidas con los datos PISA-2015 (índice de Gorard, 0,36), por detrás de Madrid y Cataluña. Las Comunidades más segregadoras, a la que hay que sumar a Asturias, escolarizan al 37,3% del alumnado total del país. España, con los mismos datos, es el sexto país más segregador por clase social de la UE, escalando al 3º puesto si atendemos al alumnado más favorecido, lo que demuestra que existe una segregación por arriba ("segregación de las élites") vinculada a la existencia de una doble red, Pública y Privada, donde la mayor parte del alumnado con menores recursos está matriculada en las Escuelas Públicas y los que tienen más recursos en la red Privada o Privada-Concertada. Los datos han ido empeorando desde 2006, especialmente con el estallido de la burbuja inmobiliaria y el inicio de la crisis de 2008, y se ve favorecida por medidas tomadas por algunos gobiernos, como el anterior de CC, al haber apoyado la extensión de los conciertos educativos, recortar los fondos de los centros Públicos, y/o apoyar medidas de escolarización de cuasi mercado, como el distrito único (caso de la C. de Madrid). Si Canarias fuese un país de la UE estaría en el puesto 16 de los países más segregadores por clase social y la Comunidad de Madrid, en el 2º.

Canarias es la 3ª más segregada por origen nacional (0,4931), detrás de Extremadura y el País Vasco. De hecho, Canarias segrega especialmente al alumnado más pobre de origen extranjero, siendo la 3ª, por detrás de Andalucía y Extremadura, donde son atendidos de manera prioritaria por los Centros Públicos. España está por debajo de la media de la UE en segregación por origen nacional.

En este marco, los centros escolares privado-concertados segregan con fondos públicos, buscando crear centros en su mayoría homogéneos socialmente a costa de la diversidad, y no sosteniendo, a pesar de formar parte de la Red Pública, al alumnado desaventajado a nivel social, o con necesidades educativas especiales (NEAE) o extranjero, ya que, según los datos disponibles, la mayor parte del alumnado NEAE es escolarizado en la Escuela Pública (más del 75%), al igual que los extranjeros (86,45%), y a la mayor parte del alumnado de clase baja.

A esto hay que añadir que los gobiernos anteriores a este provocaron durante la "Gran Recesión" un daño enorme a la Educación Pública, que sigue estando en una financiación por debajo de los años precedentes (aunque con los fondos COVID los resultados han mejorado), mientras que la concertada-privada logró recuperar la inversión en 2015, y la aumentó respecto a 2009 en los años siguientes, produciendo, el anterior gobierno de CC, un panorama de "competencia desleal" por los fondos públicos a favor de la concertada-privada. Además de haber eliminado, durante la crisis, la mayor parte de las actividades extraescolares que mantuvieron las escuelas privadas y concertadas-privadas, provocando un daño a la evolución del alumnado que estudiaba en la Pública. Los resultados académicos del alumnado, cogiendo los datos PISA y excluyendo el efecto de la clase social, son similares a la de la Educación Pública, salvo porque la enseñanza Privada selecciona mejor a su alumnado, mientras que la Pública cumple su papel de dar un servicio público y hacer valer un derecho humano.

Las consecuencias son claras, impiden al alumnado de menor renta poder acumular capital social, genera guetos educativos en algunos barrios, priva a algunas clases del alumnado locomotora, así como impide el "efecto pares" entre el alumnado, además de que la segregación escolar provoca un cierre de clases, una degradación de la cohesión social y de la democracia, y reduce la movilidad social.

Esto también redunda, junto a los ambientes sociales, las expectativas de los progenitores, los estudios de la madre, el modelo socioeconómico predominante, si el alumnado es pobre o está en riesgo de exclusión social, del capital cultural de los padres y madres, etc., en la posibilidad de repetir curso o abandonar los estudios tras obtener el título de 4ºESO, o antes. El alumnado más desfavorecido tiene 4 veces más posibilidades de repetir curso que un alumno/a menos desfavorecido a igualdad de rendimiento, un alumno/a inmigrante tiene 1,3 veces más posibilidades que uno nativo, y un alumno de 15 años 2,2 veces más que una alumna.

Aunque el abandono escolar temprano se ha reducido de manera importante en Canarias (11,8%) y está por debajo de la media estatal (13,3%), Canarias tiene el problema de tener una tasa muy alta de no titulados en la ESO (20%), y una tasa no muy alta de titulados universitarios, que empuja a dicho alumnado a tener una vida precaria e ir dibujando un panorama de una "Sociedad dividida" y estratificada socialmente, poco móvil y muy desigual. Los destinos sociales del alumnado están muy condicionados por su origen social, desmintiendo que estemos ante un sistema de igualdad de oportunidades.

Canarias está a la cola de escolarización en Educación infantil 0-3 años, que todos los estudios indican que permite compensar las diferencias provenientes de la familia antes de alcanzar la enseñanza Primaria.

El informe de la Fundación 1º de Mayo apuesta por aumentar la oferta pública de plazas 0-3 años para compensar dichas dificultades, así como bajar las ratios, tomar medidas claras (tal y como propone la LOMLOE) para reducir la segregación escolar por clase social y origen nacional, eliminar los conciertos a los centros que segreguen por sexo, aumentar y mejorar el plan PROA, analizar el impacto del programa bilingüe y del resto de los programas para poder evaluar la salud del Sistema educativo, mejorar la política de becas, etc., para lograr instaurar un panorama educativo que refuerce la igualdad de oportunidades y permita al alumnado poder alcanzar los niveles de estudios que deseen, reduciendo las desigualdades educativas vinculadas al origen social o nacional.