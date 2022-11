UGT-SP rechaza los servicios mínimos propuestos por Educación y mantiene la convocatoria de huelga

Canarias/ Este viernes a las 17.00 horas, primera concentración ante la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife. UGT Canarias SP rechaza los servicios mínimos propuestos por Educación y mantiene la convocatoria de huelga anunciada ante la incapacidad del Ejecutivo canario para exigir en Madrid la modificación del Decreto de Estabilización.



Tras la reunión mantenida hoy con Fidel Benigno Trujillo, director general de personal de Educación, la central no puede aceptar la propuesta de dichos servicios porque considera que se vulnera el derecho de los compañeros y compañeras a secundar los paros previstos. Además, no se entiende la negativa a adoptar medidas especiales, como se ha hecho en otros sectores, con la finalidad de facilitar este derecho.

De igual modo se recuerda a los miles de docentes que verán en peligro la continuidad en su puesto de trabajo que este sindicato no ha firmado el acuerdo sobre la estabilización de los docentes canarios, tal y como se ha llegado a afirmar en la web del Ejecutivo canario. Esta federación mantiene su postura respecto a la necesidad de modificar el Decreto para poder establecer un proceso justo para los trabajadores/ras del sector educativo.

La convocatoria de huelga será: 14, 21 y 28 de noviembre y en diciembre los días 5, 12 y 19. Los horarios establecidos para estos paros serán entre las 12.00/14.00 h; 16.00 /20.00h y 21.00/23.00h. El viernes 11 a las 17.00 horas se llevará a cabo la primera movilización ante la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife a las 17.00 horas.