Alumnado de Erasmus vista el casco histórico de Adeje

Las visitas se centraron en conocer el Convento de Nuestra Señora de Guadalupe y San Pablo, la Iglesia de Santa Úrsula mártir y la Casa Fuerte de Adeje. Acompañados de personal municipal, el alumnado logró profundizar en la evolución e importancia del municipio en el desarrollo de la isla de Tenerife.

La visita de los escolares de Erasmus está enmarcada bajo el proyecto "From idea to reality" y trata sobre las diferentes disciplinas artísticas; pintura, música, escultura, etc.

Los colegios participantes son Gorey Central School de Wexford, Irlanda, Nisan Ortaokulu de Ankara, Turquía, Go Bs Driesprong de Maldegem, Bélgica, IC Villaggio Prenestino de Roma, Italia, CEIP Los Olivos de Adeje.

El concejal del área de Patrimonio, Juan Desiderio Afonso Ruiz, ha puntualizado que "las visitas al casco histórico por parte del alumnado, forma parte del proyecto El Patrimonio es nuestro, iniciativa que pretende poner en valor y dar a conocer las riquezas históricas que tiene Adeje y tal ha sido el éxito de esta iniciativa que el alumnado de Erasmus también se ha interesado en conocer nuestro patrimonio".