Guía se solidariza con Turquía a través de un proyecto Eramus+ del IES Santa María de Guía

Santa María de Guía/ El alcalde, Pedro Rodríguez, recibió hoy en las Casas Consistoriales a los estudiantes del IES Santa María de Guía que viajarán el próximo lunes a Bélgica y en abril a Francia para finalizar el proyecto Erasmus+ "Learning and teaching with digital tools in education".

Allí tendrán de nuevo ocasión de encontrarse con sus compañeros belgas, franceses, polacos y turcos con los que han venido colaborando desde el 2020 en el desarrollo de habilidades y herramientas digitales para implementar su uso tanto en la enseñanza como el aprendizaje educativo. En la visita estuvieron también presentes los profesores de las dos últimas movilidades del proyecto y la concejala de Educación, Sibisse Sosa.