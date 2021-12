Fallece la actriz Verónica Forqué a los 66 años

Una persona llamó al 112 a las 12:49 horas para avisar de un intento de suicidio en una vivienda ubicada en la madrileña calle de Víctor de la Serna. Hasta el domicilio se desplazaron sanitarios del Summa 112, que solo pudieron confirmar el fallecimiento de la actriz.

Ella mismo había hablado públicamente de la depresión que sufría y que su estado anímico le llevó a abandonar el programa Masterchef durante su grabación en el mes de julio. "La verdad, estoy regular. Necesito descansar (...) Hay que ser coherente y procuro serlo. Y humilde. Y si no puedo más, no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo 'tú tienes que parar'", explicó antes de colgar el delantal y abandonar el programa.

En su última entrevista en RNE, Verónica contó cómo había pasado la pandemia, donde ha tenido tiempo para reflexionar con sus seres queridos, y dejó un mensaje sobre la vida y la muerte: "No le tenemos que tener miedo a la muerte, no nos enseñan a morir y es el acto más importante de la vida".

Una de las grandes del cine español

Verónica Forqué era hija del director y productor José María Forqué y de la escritora Carmen Vázquez-Vigo, hermana del director Álvaro Forqué (1953-2014) y nieta del músico y compositor José Vázquez Vigo.

Ganadora de cuatro premios Goya, dos Sant Jordi, tres Fotogramas de Plata y premiada también en los festivales de Valladolid y Málaga, entre otros galardones, Verónica Forqué (Madrid, 1955) fue chica Almodóvar (¿Qué he hecho yo para merecer esto?, Matador y Kika), y trabajó también con Fernando Colomo, Manuel Gómez Pereira, Manuel Iborra y Joaquín Oristrell.

Verónica Forqué: una vida dedicada al cine y el teatroreproducir video01.27 minVerónica Forqué: una vida dedicada al cine y el teatro

Entre los directores con los que ha trabajado también destacan Fernando Trueba, Pilar Miró, José Luis García Berlanga, Jaime de Armiñán o Antonio Mercero.

Asimismo, Forqué ha defendido sobre las tablas textos de Federico García Lorca, Valle-Inclán, Shakespeare, Tennesse Williams, Willy Russell, José Sanchis Sinesterra o Miguel Mihura. Entre otros, ha participado en títulos teatrales como Divinas palabras, Shirley Valentine, El sueño de una noche de verano, Doña Rosita la soltera, El zoo de cristal o Ay, Carmela!.

Además, su voz será recordada por haber doblado a Shelley Duvall en la versión española de El resplandor, de Stanley Kubrick.

La noticia de la muerte de Forqué ha conmocionado al mundo de la cultura. Compañeros de profesión, políticos y comunicadores se han despedido de ella en las redes sociales. "Mi recuerdo es el de una mujer espiritual y buena compañera", ha escrito el actor Antonio Banderas.

A las despedidas se han sumado, asimismo, quienes fueron sus compañeros de Masterchef Celebrity 6, que han asegurado estar en "shock". El cocinero Jordi Cruz, uno de los jurados, se ha manifestado "desolado" por la noticia. "Me hubiera encantado hablar contigo ayer, darte las gracias por ser como eras, una enorme profesional y una persona increíble. Gracias por todo amiga, muy orgulloso de haber sido tu juez, tu 'jefe' y tu admirador por siempre. Descansa en paz", ha escrito.