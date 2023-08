Comunicado de Prensa de la Secretaria de Salud Laboral de Sindicalistas de Base de Canarias en relación al fallecimiento de una Camarera de Pisos en un hotel de Playa de Fañabé en el sur de Tenerife

"Tenemos que acompañar nuestra tristeza y condolencias también con la nota aclaratoria de que tras algunas informaciones principalmente a través de las redes sociales, en las que se indicaba que, supuestamente la representación de trabajadores en dicho centro de trabajo corresponde a Sindicalistas de Base de Canarias, confirmar que ello no es correcto ya que dicho hotel carece de representación electa de los/as trabajadores/as, dejando claro que, con independencia de quien sea la representación de los/as trabajadores/as, y que exista o no exista en ese hotel, la Seguridad y Salud Laboral de las personas trabajadoras es responsabilidad, tal como establece la Ley de Prevención de Riesgos Labores, de las empresas, debiendo velar los/as Delegados/as de Prevención de Riesgos Laborales por la vigilancia de que sus condiciones de trabajo no pongan en riesgo su Seguridad y su Salud Laboral. Siendo lo más importante la situación luctuosa de la pérdida de una vida , y, a falta de conocer con certeza la relación entre el fallecimiento y la incidencia de unas posibles malas prácticas laborales en materia de Seguridad y Salud, SBC, si bien desde el departamento de Recursos Humanos se ha manifestado a este sindicato que "el fallecimiento se produjo al inicio de la jornada de trabajo que sufrió un infarto como se establece en el certificado de defunción y por lo tanto por muerte natural", como sindicato mayoritario en el sector de hostelería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife queremos recordar que desde el año 2018, y tras una convocatoria de Huelga General de Camareras de Pisos en Canarias, el Convenio de Hostelería establece, en su artículo 38, la obligación de que todas las empresas de realizar a las Camareras de Pisos las Evaluaciones de Ergonomía, (posturas forzadas, manipulación de cargas y movimientos repetitivos), Carga Física y Riesgo Psicosocial, medición de tiempos de los controles de trabajo de las diferentes habitaciones y tipo de limpiezas, que en su conjunto determine la negociación y firma de un acuerdo de regulación del trabajo de las Camareras de Pisos que no pongan en riesgo su Seguridad y Salud Laboral, estableciendo en su artículo 18 la expresa prohibición de la subcontratación a empresas de servicios, reivindicaciones de todas las diferentes Asociaciones de Camareras de Pisos de todo el estado, que no existen en ningún otro convenio del sector. Lamentablemente, en todo este tiempo, seguimos echando de menos que tanto la patronal ASHOTEL no hayn impulsado los mecanismos de las empresas para cumplir el mandato del Convenio de Hostelería, y se limiten a denunciar el altísimo absentismo en el sector, que se sitúa en el 30% en el colectivo de Camareras de Pisos, sin incidir en que dicho colectivo sigue sufriendo el mayor número de incapacidades por lesiones dorsolumbares y musculo-esqueléticas y de salud mental, denunciando igualmente la dejación por parte de la Inspección de Trabajo en tomar medidas para regular y limitar el trabajo de las Camareras de Pisos, poniendo en marcha simplemente la obligación de cumplir el mandato del artículo 38 del Convenio de Hostelería. Sindicalistas de Base de Canarias, y sus Delegados de Prevención de Riesgos Laborales, continuarán con su firme compromiso con la Prevención de Riesgos Laborales y la defensa de la Seguridad y Salud Laboral de las personas trabajadoras, pero sin olvidar que lo más importante, hoy la clase la trabajadora esta de luto ... María Belén ... D.E.P."

José Manuel Lamas Tajes, Secretario de Salud Laboral de Sindicalistas de Base de Canarias.