RIC Private Equity presenta su proyecto de viviendas de alquiler asequible al Instituto Canario de la Vivienda

En la reunión mantenida con Antonio Ortega, que estuvo acompañado por parte de su equipo de gestión, estuvieron presentes Ángel Medina, presidente de RIC Private Equity; José Acosta, consejero de dicha entidad; así como Enrique Guerra, director general de esta sociedad de capital-riesgo canaria, y Francisco Mario Matos, asesor en materia de vivienda protegida.Durante el encuentro, Antonio Ortega aseguró que desde su área mantienen el compromiso de seguir promoviendo y fomentando la construcción de viviendas sujetas a protección pública, calificando provisional y definitivamente vivienda protegida de promoción privada y convocando y resolviendo las correspondientes ayudas públicas a sus promotores. Todo ello en el marco del Plan de Vivienda de Canarias.Por su parte, los representantes de RIC Private Equity pudieron dar a conocer al Instituto Canario de la Vivienda la primera sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria (SOCIMI) que se ha constituido en Canarias para la promoción de viviendas protegidas de LA RIC COLECTIVALa mejor respuesta de los canarios al Plan Canario de Viviendas alquiler asequible con recurso de la RIC, así como su plan de negocio para los próximosdos años consistente en la adquisición de unas 800 viviendas sin terminar ubicadas en diferentes puntos de las islas en municipios tensionados, y su interés en articular un sistema de colaboración público-privado que permita movilizar suelo público para iniciar la construcción de nuevas viviendas con protección también pública.De este modo, las inversiones se materializarán en activos residenciales bajo una modalidad de inversión que no suponga afrontar un desarrollo inmobiliario desde cero, permitiendo que las empresas y los autónomos canarios puedan destinar el ahorro fiscal obtenido en una inversión de impacto social que supone el acceso a una vivienda por un alquiler asequibleLa visita al director del Instituto Canario de la Vivienda se enmarca en un calendario de reuniones que ya se han ido realizando a lo largo de este verano, como las mantenidas con los ayuntamientos de Ingenio, Granadilla de Abona, Santa Lucía de Tirajana y Pájara y con el Cabildo de Fuerteventura. Dicho calendario continuará su ronda de presentaciones para dar a conocer Orion Rental Socimi a otras administraciones públicas canarias a lo largo de los próximos meses.Fondos de la RIC para vivienda protegidaOrion Rental Socimi nace con la misma filosofía y ADN pionero de su sociedad de capital riesgo fundadora, RIC Private Equity, la primera entidad de inversión colectiva de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), constituida en 2019 con el objetivo principal de canalizar la inversión de fondos que son objeto del incentivo fiscal de la RIC, desde contribuyentes empresarios o profesionales, personas físicas o sociedades, que carecen de proyectos propios en los que invertir y que sean aptos para materializar la RIC, para consolidar el ahorro fiscal que les ofrece la normativa RIC hacia empresas que sí cuentan con proyectos empresariales, que cumplen con los requisitos que impone la normativa y que además son demandantes de recursos.En funcionamiento desde 2020 y maduro el proyecto de RIC Private Equity, esta nueva SOCIMI canaria da un paso más en la generación de impacto social, ya que combina inversión local con impacto social y rentabilidad. Y la figura más eficiente para llevarlo a cabo es a través de una sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria canaria, dedicada al segmento de la promoción de viviendas protegidas para su alquiler asequible de larga duración, por su gestión profesional, transparencia, rentabilidad del dividendo y la liquidez propia del mercado regulado donde cotizarán sus acciones.Los elevados costes del suelo y de la construcción, que exceden con creces del precio del metro cuadrado de referencia sobre el que se calcula la parte de la inversión subvencionada y el importe máximo de alquiler fijado por el Plan de Vivienda de Canarias, conducen a que la rentabilidad neta del alquiler asequible para el promotor apenas supere la horquilla entre el 2% y el 3% después de impuestos. Si a ello le añadimos, por un lado, que el mercado penaliza la iliquidez de unos activos como las viviendas protegidas (la protección pública es de 30 años) y el riesgo que percibe de la tipología de inquilinos, y, por otro lado, que el bono español a 10 años ofrece en la actualidad una rentabilidad del 2,66% anual después de impuesto y goza de la liquidez del mercado, no es de extrañar que no exista otra iniciativa en el sector residencial de vivienda protegida que la pública.

Sin embargo, en Canarias esta situación se puede revertir a través de Orion Rental Socimi y de RIC Private Equity, ya que con la primera (Orion Rental Socimi) la iliquidez de los activos es suplida con la liquidez de sus acciones en el mercado alternativo y, con la segunda (RIC Private Equity) se obtiene una financiación privilegiada de la inversión haciendo uso del incentivo fiscal de la RIC que permite, por un lado, mejorar la rentabilidad de Orion y por otro, ofrecer al inversor de la RIC una importante rentabilidad fiscal adicional.

Si se articulase además un procedimiento de colaboración público-privada entre la administración municipal y Orion Rental Socimi que permitiera movilizar suelo municipal para la promoción de viviendas protegidas destinadas al alquiler y con la administración autonómica un régimen de colaboración de los arrendamientos, la rentabilidad del dividendo de Orion Rental Socimi competiría con la deuda pública estatal en el binomio rentabilidad-riesgo.

Y, finalmente, en cuanto a la tercera coordenada que está marcando en la actualidad la toma de decisiones de inversión (impacto social), la sociedad canaria en su conjunto no puede dejar de actuar ante el insostenible problema habitacional que viven las islas, ante la "imposibilidad" de los trabajadores que la economía canaria demanda de acceder a un piso donde residir, con el riesgo de pobreza que ello implica al dedicar los residentes en el archipiélago más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler. Una parte significativa de la población canaria no puede pagar por el alquiler de una vivienda de dos o tres habitaciones un precio mensual superior a 320 o 500 euros, siempre que su volumen bruto anual de ingresos esté en la horquilla entre 1.060 €/mes y 1.667 €/mes líquidos, lo que

equivale a 15.120 €/año y 23.781 €/año brutos.