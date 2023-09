1600 Mochilas llenas vuelven a las aulas canarias

En este curso 2023/24 está previsto que un total de 1.600 menores de Canarias puedan beneficiarse del proyecto gracias a una aportación económica de 140.000 euros por parte de la Fundación DISA, que como cada año será gestionada gracias a los profesionales de Cruz Roja, encargados de estudiar las situaciones de las familias solicitantes, y de dotar, según el caso, de las herramientas necesarias: material escolar, libros de texto, ayudas para la adquisición de vestuario, tablets y abonos de conexión a internet, atención pedagógica y/o ayudas para la conciliación familiar durante periodos vacacionales.Esta colaboración trabaja en beneficio de la infancia de Canarias desde el año 2014, habiendo llegado a un total 16.430 menores en una apuesta por el éxito educativo y la igualdad de oportunidades dentro y fuera de las aulas. Desde su nacimiento, la iniciativa ha ido creciendo y adaptándose a las nuevas necesidades surgidas, convirtiéndose en una ayuda que las familias pueden solicitar en cualquier momento del curso académico, no solo al inicio de este. Las ayudas para adquisición de material y vestuario volverán a ser entregadas como vales o tarjetas prepago, ofreciendo a las familias y menores la oportunidad de elegir sus propios enseres necesarios.Para Sara Mateos "Mochilas llenas es un proyecto lleno de ilusión ya que representa compromiso con la educación de calidad y la igualdad de oportunidades, creemos que estas ayudas de hoy son una apuesta por su crecimiento y desarrollo, por su futuro. Pero sobre todo es un proyecto lleno de ilusión para los más pequeños, ya que les dota de los recursos necesarios para disfrutar de un nuevo curso pleno, donde solo deben preocuparse por aprender y disfrutar con sus compañeros de una nueva etapa educativa".Para la presidenta autonómica de Cruz Roja en Canarias, Mayte Pociello, "Gracias a esta iniciativa solidaria que desde la Fundación DISA se viene desarrollando, con un compromiso fiel a su cita desde hace una década, se ha seguido apoyando y reforzando la igualdad de oportunidades de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad, dotándoles de herramientas necesarias en su proceso educativo y social. La educación en el desarrollo de las personas es clave para Cruz Roja, es decisiva para promover la igualdad y la inclusión social".Por provincias y valorado por el equipo de trabajadores sociales de Cruz Roja según las necesidades y otras ayudas existentes en determinadas islas y/o municipios, se estima que en Santa Cruz de Tenerife se entregarán aproximadamente 950 vales destinados a material escolar, 150 para la adquisición de libros de texto, 10 para ayuda psicopedagógica, 15 relacionadas con la conciliación familiar y 20 tablets. En el caso de Las Palmas el material escolar llegará a 650 menores, las ayudas de uniformidad a 200, 3 menores recibirán atención psicopedagógica, 10 familias recibirán ayuda para la conciliación y otras 20 tablets ayudarán a niños y niñas durante todo el curso. Las ayudas no son excluyentes, pudiendo recibir una misma familia varios vales según su situación y necesidades. Además, este reparto no se limita al inicio del curso, se mantiene hasta el próximo mes de agosto.

Sobre la Fundación DISA

Trabaja desde el año 2011 con la misión de trasladar el compromiso del Grupo DISA con la sociedad. Para ello apuesta con firmeza en la suma de energías como uno de los principales valores para la ejecución y puesta en marcha de diferentes proyectos. Cada año crea y refuerza sinergias con otras entidades, desarrollando garantías profesionales y llegando a cada rincón de Canarias.

Acciones de carácter social, cultural, deportivo, medioambiental, científico, educativo y de investigación, suman una media anual de 335.000 beneficiarios, dando respuesta a las necesidades planteadas desde los diferentes ámbitos e impulsando la divulgación de nuestras artes y de nuestro tejido investigador.

www.fundaciondisa.org

Sobre Cruz Roja

Cruz Roja representa el mayor movimiento humanitario, ciudadano e independiente del mundo. Lleva 159 años colaborando con entidades públicas y privadas para que la humanidad y la dignidad llegue a todas las personas en cualquier lugar y en todo momento y circunstancias.

En España, Cruz Roja cuenta con más de 263.000 personas voluntarias dando respuesta en más de 6.500 municipios, que permiten atender anualmente a más de 12,2 millones de personas en el ámbito nacional y tener más de 13,4 millones de personas como beneficiarias en el ámbito internacional y más de 8 millones de personas en actividades de sensibilización y entorno. Todo ello con el apoyo de cerca de 1,4 millones de socios, empresas y aliados en todos los sectores de la sociedad.

Cruz Roja ha lanzado el plan 'Cruz Roja Reacciona: una respuesta directa, inmediata y cercana ante la crisis' provocada por la pandemia, el cambio climático y el conflicto en Ucrania para responder a las crecientes necesidades de la población en el contexto de incremento sostenido de los precios de bienes y servicios básicos. En una primera fase, Cruz Roja pretende atender las necesidades de más de 100.000 personas con un presupuesto inicial de 8 millones de euros. Ante la necesidad básica urgente, Cruz Roja Reacciona ayuda a su cobertura inmediata con la entrega de bienes y ayudas económicas; fomenta el conocimiento de medidas que reducen el nivel de necesidad o amplía los recursos de cada persona para mejorar su situación; promueve la autonomía de las personas, a fin de que lideren su propio proceso de cambio; y busca ser una respuesta inmediata con vocación de transformación duradera, implementando acciones que consoliden los cambios.

Cruz Roja Española pertenece al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja presente en 192 países. Actuando siempre bajo sus siete Principios Fundamentales: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad.