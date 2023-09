El buque Correíllo 'La Palma' celebra sus 111 años en el cupón de la ONCE

Santa Cruz de Tenerife/ En el sorteo del 27 de septiembre.

El 111 aniversario del buque Correíllo 'La Palma' es el motivo del cupón de la ONCE del miércoles, 27 de septiembre. Cinco millones de cupones difundirán este histórico buque.



El Delegado de la ONCE en Canarias D. José Antonio López Mármol, y el Presidente de la Fundación Canaria Correíllo de La Palma D. Juan Pedro Morales Chacón, acompañados de D. Andrés Guillén Guillén Director de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife, D. Pedro José Suárez López de Vergara Presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, D. José Carlos Acha Consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, D. José Antonio Conde Capitán Marítimo de Santa Cruz de Tenerife han presentado este cupón.

El 12 de abril de 1912, el astillero W. H. & Sons Ltd., de Middlesbrough, entregó el buque 'La Palma' a la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios. El Correíllo llegó al puerto de Santa Cruz de Tenerife el 14 de mayo. Era uno de los seis buques para la prestación de servicios regulares en las líneas interinsulares y la costa africana.

Correíllo era el nombre con el que eran popularmente conocidos los vapores y motonaves que desde fines del siglo XIX cubrieron las líneas de transporte marítimo interinsulares entre las Islas Canarias, transportando pasaje, carga y correspondencia.

Estos buques cubrieron -hasta 1976 en el caso de el 'La Palma'-, el transporte de pasajeros y mercancías de los tráficos interinsulares canarios y con la costa del África Occidental Española. En 1930 la Compañía Transmediterránea asume la gestión de las rutas interinsulares canarias y adquiere la flota de correíllos, que moderniza y mejora, cubriendo con ella el servicio hasta su retirada y sustitución por buques más modernos.

El 'La Palma' es un vapor mixto de carga y pasaje, de cubierta de abrigo abierta y casco de acero remachado, con proa recta y popa redonda. Tiene una eslora de 67,10 metros, una manga de 9,05 metros y un calado de 3,70 metros.

El pasaje se distribuía en tres Clases. La Primera albergaba a 43 pasajeros; la Segunda Clase, 42 pasajeros; y la Tercera Clase estaba preparada para 38 personas. En 1973 el barco estaba autorizado para transportar hasta un total de 266 pasajeros, de los que 143 podían navegar en las butacas y asientos de cubierta.

Para el transporte y los medios de carga y descarga de mercancías, el buque cuenta con tres bodegas dotadas de entrepuente.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.