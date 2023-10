Canarias/ "El pasado 4 de octubre representantes de la Plataforma Canaria Frente a la Emergencia Alimentaria nos reunimos con el Consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero. En dicha reunión hicimos pública nuestra Declaración de Emergencia Alimentaria, suficientemente argumentada, declaración que registramos oficialmente en la Consejería (también a Candelaria Delgado, titular de Asuntos Sociales, y a Manuel Domínguez, consejero de Economía) junto con once propuestas a corto y medio plazo para mitigar las dificultades que la mayoría de los canarios tienen para acceder a los alimentos básicos, once medidas factibles y competencia del Gobierno de Canarias."

"En la mencionada reunión alcanzamos el compromiso con el consejero para llevar el asunto de la Declaración de Emergencia Alimentaria a la Comisión de Gobierno del 9 de octubre. También se comprometió el consejero a abrir una mesa de trabajo transversal con diferentes consejerías y participación de la plataforma, encaminada a abordar las medidas necesarias. El último compromiso pasaba por mantenernos informados a través de una comunicación directa con la secretaria personal del señor consejero, la señorita Cristina Cejas.""A día de hoy, casi dos semanas después de la reunión, hemos tenido cero comunicaciones por parte de la Consejería, a pesar de haberle preguntado; no se sabe nada de la Declaración en Comisión de Gobierno, ni de la mesa transversal; mientras, los datos del IPC siguen mostrando una inflación disparada, especialmente en Canarias, acentuada en los alimentos, situando la cesta de la compra como siempre a la cabeza del país. Entre tanto, en Sesión Plenaria del Parlamento de Canarias del pasado 10 de octubre (adjuntamos video), a pregunta del Grupo Socialista sobre las medidas que ha tomado el Gobierno de Canarias para bajar el precio de la cesta de la compra en Canarias, la respuesta de Fernando Clavijo se limita a culpar al gobierno de Pedro Sánchez por no cumplir con las subvenciones al transporte de mercancías y que por tanto no se puede hacer nada más para bajar la cesta de la compra.""De lo acontecido hasta ahora, TRES CONCLUSIONES podemos sacar bien claras:"I.- La primera es que la falta de respeto y la tomadura de pelo a la plataforma y por extensión al pueblo canario desde el Gobierno de Canarias es total y absoluta;II.- La segunda es que cómo nos temíamos, el Gobierno de Canarias se declara incompetente para que los canarios y canarias que menos tienen, que somos una amplia mayoría, podamos comer dignamente a unos precios mínimamente asequibles;III.- La tercera conclusión es que vamos a tener que seguir trabajando desde la Plataforma, desde la calle y desde la ciudadanía, para seguir presionando para que sus señorías hagan su trabajo, y con este objetivo en mente convocamos a ciudadanos, colectivos y medios de comunicación, a que participen o informen de la Tercera Asamblea Abierta de la Plataforma Canaria Frente a la Emergencia Alimentaria, a celebrar este miércoles 18 de octubre a partir de las 6 de la tarde, en el Espacio 105 en Santa Cruz de Tenerife.

PLATAFORMA CANARIA FRENTE A LA EMERGENCIA ALIMENTARIA.