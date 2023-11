La capital grancanaria acogió este sábado el primer festival del mundo para "salvar a los pulpos"

Las Palmas de Gran Canaria/ Este sábado, 4 de noviembre, la Plaza del Pilar fue testigo de la celebración del primer "International Save The Octopuses Fest", organizado por PACMA y We The Free.

El festival, nacido de la lucha contra la apertura de la primera granja de pulpos del mundo por parte de la empresa Nueva Pescanova en Las Palmas, tuvo como objetivo generar conciencia y movilizar a la comunidad en defensa de estos animales y el medio ambiente a través de ponencias científicas, activistas, conciertos, stands y talleres infantiles.

La coordinadora en la provincia de Las Palmas, Iris Sánchez, y la tesorera y miembro de la Junta Directiva de PACMA, Ana Béjar, que se desplazaron a Bruselas el pasado mes de octubre para abordar esta problemática en la Comisión y el Parlamento europeos, expresaron, junto al resto de la organización, su satisfacción por el desarrollo del evento y destacaron la importancia de este momento crítico.

Tras un año y cuatro meses desde que PACMA presentara alegaciones al proyecto de Nueva Pescanova, el Gobierno de Canarias reconoció la necesidad de un estudio más exhaustivo, recomendando el procedimiento ordinario para su evaluación en lugar del simplificado. Este hecho indica la posibilidad haber detectado mayores impactos medioambientales de los inicialmente previstos tras el aluvión de quejas y escritos por parte de la comunidad científica.

El festival, pionero en Canarias, contó con la participación de destacados científicos y activistas en defensa de los derechos de los animales, como la doctora en biología marina Elena Lara, de Compassion In World Farming, Sasha Jolliffe (director ejecutivo de We The Free), Polly Foreman, de Plant Based News, la doctora Ishani Rao de, Eco Medics, Keri Tietge de Eurogroup for Animals y Defina Toso, portavoz de Animal Save Movement. También con grupos musicales y solistas como Ana Béjar, Rafa Santana, Alba Aceytuno, Skachaos, Agobio, Malformaciones Kongenitas, Malamute y Hokvspokvs

PACMA y We The Free agradecen a todos los participantes, colaboradores y asistentes por hacer posible este evento histórico y reiteran su llamado al Gobierno de Canarias para que no apruebe el proyecto de la granja de pulpos, demostrando su responsabilidad y coherencia política.