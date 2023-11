Animundo evidencia la concienciación de la ciudadanía con el bienestar animal

"Animundo cierra sus puertas con éxito en la toma de conciencia sobre el cuidado y la tenencia responsable de animales. Ha sido un fin de semana donde tres mil personas han compartido en este espacio de encuentro, no solo de amantes de los animales, sino también de profesionales, protectoras y asociaciones, todas con ese objetivo común de toma de conciencia, de poner en valor, el cuidado del animal, la tenencia responsable de los mismos así como el no abandono", ha señalado la consejera de Desarrollo Económico, Industria, Artesanía y Comercio del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso.

Con casi treinta expositores, Animundo ha dispuesto un amplio espacio en el que mostrar la oferta comercial de sectores como la alimentación, las aseguradoras, la educación, moda, clínicas y centros veterinarios o asociaciones y protectoras, que han dado a conocer las últimas tendencias y productos a los visitantes.

La actriz y defensora de los animales Mónica Cruz ha sido la encargada de abrir la sesión de ponencias y pasarelas de adopciones con una charla personal en la que ha contado la historia de Pandora, Robin, Mia, Raven, Bella y Juanita, sus perros adoptados. "Todos han llegado a mi casa en diferentes circunstancias y en diferentes momentos y todos me han enseñado que lo único que necesitan es amor. Amor que les ayude a curar las heridas que ya traen", ha señalado Cruz.

A Mónica Cruz se ha sumado Ismael Beiro, ganador de la primera edición de Gran Hermano, que ha narrado a los asistentes cómo, junto a su hermano, rescató a los últimos integrantes de su familia en una cuneta. "No tuvimos que hablarnos. En cuanto vimos que había dos cabecitas que se movían en el arcén, paramos el coche, los metimos dentro y supimos que ya tenían un hogar", ha añadido.

Tras esto, ha dado comienzo a la primera de las sesiones de la jornada de las pasarelas de adopciones. Este reclamo, la actividad estrella de cada edición de Animundo, ha contribuido a encontrar familia a casi una decena de animales llegados del Albergue Insular de Animales de Bañaderos y del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

No obstante, esta pasarela es un elemento crucial para que las familias que están pensando en adoptar tengan una primera toma de contacto con el funcionamiento de las adopciones y luego, si no se deciden durante la feria, puedan formalizarla durante los próximos días.

Las piscinas caninas, ubicadas en el exterior del recinto y que han regresado a esta edición de Animundo, han sido uno de los platos fuertes de las dos jornadas, marcadas por las altas temperaturas. Los perros visitantes han disfrutado de un momento de juego a remojo y sus dueños de ver cómo lo pasan en grande.

Además de las exhibiciones exteriores, en esta última jornada la Feria del Animal de Compañía ha tenido lugar una mesa redonda sobre 'Deporte y diversión para perros y personas'; una exhibición de las unidades de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria GOIA-UE y la Unidad de Convivencia y Mediación (UMEC) y tres ponencias sobre la importancia de saber gestionar la muerte de nuestro animal de compañía; la tenencia responsable de animales y las buenas prácticas de gestión colonias felinas.

Animundo cierra así una sexta edición marcada por los buenos resultados y el amplio seguimiento de la ciudadanía, que reafirman la importancia de contar con puntos de encuentro en los que reunirse en torno al bienestar animal.

Esta Feria del Animal de Compañía está promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria, organizada por Infecar, Feria de Gran Canaria; cuenta con el patrocinio de El Corte Inglés; la colaboración oficial de Cajasiete; y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Cámara de Comercio de Gran Canaria, el Albergue Insular de Animales, el Colegio Oficial de Veterinario de Las Palmas, el Club Granky y Atap, como colaboradores.