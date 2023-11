Desde su apertura en 2008 Siam Park siempre ha buscado sorprender a sus visitantes con atracciones que otros parques no pueden ofrecer. El exitoso equipo de Siam Park y ProSlide ha vuelto a dar una muestra de innovación y creatividad con este espectacular tobogán de agua, que también se considera una montaña rusa acuática. Con esta atracción, han elevado el listón, estableciendo un nuevo estándar para la industria. Con más de 30 metros de desnivel y dos toboganes, cada uno de más de 300 metros, se realiza un recorrido donde la aceleración centrífuga, los cambios de dirección, las curvas inclinadas hasta un 30%, las bajadas y las subidas propulsadas por agua a presión, y todo esto encajado en el paisaje montañoso donde se encuentra el Siam Park, garantizan una sonrisa en el rostro del visitante, que perdura al menos hasta que abandona el parque.Saifa, que significa 'rayo' en tailandés, es un tobogán impresionante construido por ProSlide, el principal fabricante mundial de atracciones acuáticas. Rick Hunter, el dueño de ProSlide, ha diseñado junto con la familia Kiessling esta atracción tan excepcional, estableciendo nuevos récords de longitud, altura y, sobre todo, velocidad. Saifa combina dos productos innovadores de ProSlide: el Flying Saucer y el RocketBLAST. El tobogán ofrece a los visitantes una experiencia única llena de velocidad, adrenalina y diversión. Con más de 600 metros de longitud en sus dos carriles, el tobogán comienza con una empinada caída, seguida de una serie de curvas que catapultarán a los visitantes hacia arriba. Luego sigue una sección con potentes inyecciones de agua que impulsan a los usuarios de la atracción a través de varios túneles. Después de un emocionante recorrido, el tobogán termina con un espectacular chapuzón en una gran piscina.Saifa es una de las principales atracciones del Siam Park y se inauguró este verano. Siam Park, inspirado en la cultura tailandesa, presenta hermosas decoraciones y una impresionante vegetación. Aquí también se encuentra la mayor representación arquitectónica tailandesa fuera del reino. Además de Saifa, los visitantes pueden probar otros emocionantes toboganes como "Tower of Power", "Dragon", "Kinnaree" o "Singha". También pueden disfrutar del "Wave Palace", la piscina de olas más grande del mundo, que genera olas de hasta cuatro metros de altura. El Water Kingdom es un lugar donde la diversión y la aventura están garantizadas.El premio Brass Ring no es el primero que recibe Siam Park. El parque acuático ha sido nombrado el mejor parque acuático del mundo de forma consecutiva por los usuarios de TripAdvisor nueve veces y ha sido galardonado en doce ocasiones con el European Star Award como el mejor parque acuático de Europa por Kirmes & Park Revue, la publicación líder y referente en la valoración de parques temáticos.

Acerca de Siam Park:

Siam Park es un parque acuático ubicado en Costa Adeje, Tenerife, Islas Canarias, España. Ha sido nombrado el mejor parque acuático del mundo por los usuarios de TripAdvisor entre 2014 y 2023. Pertenece al Grupo Loro Parque, que también gestiona el mejor zoológico del mundo en Tenerife y el singular acuario Poema Del Mar en Gran Canaria. En el grupo empresarial también se incluyen el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden y el American Steakhouse Brunelli's en Puerto de la Cruz. Siam Park es de inspiración tailandesa y ofrece atracciones emocionantes, paisajes exóticos y maravillas arquitectónicas auténticas. Siam Park atrae a todas las edades e intereses.

Acerca de ProSlide Technology Inc.:

ProSlide Technology Inc. se erige como líder mundial en el diseño y fabricación de atracciones acuáticas. Con una rica historia que abarca más de 37 años, ProSlide revoluciona constantemente la industria al introducir innovaciones revolucionarias y ofrecer experiencias inigualables en atracciones acuáticas. Reconocido por su calidad, rendimiento y compromiso inquebrantable con la satisfacción del cliente, ProSlide es el socio de confianza de parques acuáticos en todo el mundo.

Acerca de IAAPA:

IAAPA es una comunidad diversa y dinámica de profesionales de atracciones a nivel mundial. Como la asociación comercial internacional más grande para atracciones permanentemente ubicadas, IAAPA unifica a la comunidad de atracciones, conecta a las personas para aprender y crecer juntas, y se esfuerza por promover los más altos estándares profesionales en excelencia y seguridad en todo el mundo. Fundada en 1918, IAAPA representa a las principales atracciones de la industria y empresas proveedoras, consultores y miembros individuales de más de 100 países. Los miembros incluyen profesionales de parques de diversiones, parques temáticos, atracciones, parques acuáticos, resorts, centros de entretenimiento familiar, zoológicos, acuarios, centros de ciencias, museos, líneas de cruceros, fabricantes y proveedores. La sede global y la oficina de América del Norte de la asociación están en Orlando, Florida, EE. UU. IAAPA también mantiene oficinas en Bruselas, Bélgica; Hong Kong, China; Shanghái, China; y Ciudad de México, México. Visite IAAPA.org o conéctese a través de los canales de redes sociales de IAAPA: @IAAPAHQ.