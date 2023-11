Los cupones de la ONCE gritan "Ni una menos" y "Nos queremos vivas" con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

José Antonio López, delegado de la ONCE en Canarias, Miguel Ángel Déniz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias y Ana Isabel Brito, directora del Instituto de Igualdad, acompañados de Natalia Afonso, jefa del Dpto. de Servicios Sociales para Personas Afiliadas y Vanessa Mendoza, Consejera Territorial, han presentado este cupón que coincide con la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre para denunciar la violencia que sufren las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su detección y eliminación, una cuestión de derechos humanos.Desde el Grupo Social ONCE (ONCE, Fundación ONCE e Ilunion) se trabaja para seguir avanzando en la protección de las víctimas de violencia de género mediante el desarrollo de iniciativas que permiten detectar y dar respuesta a estas situaciones.El compromiso del Grupo Social ONCE con la igualdad está en su ADN, como lo demuestra que en 2022 (últimos datos auditados) aumentó en un 1,5 punto el porcentaje de mujeres en plantilla, hasta el 44,3% (30.434 trabajadoras), la mitad aproximadamente con discapacidad. Además, se crearon 100 nuevos puestos de trabajo en el Grupo Social ONCE para mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género y se favoreció la creación de otros 259 puestos de trabajo para estas mujeres en empresas externas.

Grupo Social ONCE, al lado de las mujeres

Todas las áreas del Grupo Social ONCE cuentan con iniciativas en defensa de la igualdad, velan por la detección de comportamientos que atenten contra las mujeres de plantilla, impulsan iniciativas cuyo objetivo es empoderar a las trabajadoras, especialmente aquellas que son víctimas de violencia de género. Todo ello bajo la coordinación del Observatorio de Igualdad de Oportunidades, que lidera la vicepresidenta Patricia Sanz Cameo.

El observatorio dinamiza las actuaciones referidas a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con y sin discapacidad. En este sentido, por ejemplo, en torno al "Día Internacional de la Mujer" se han celebrado más de 30 eventos repartidos por todo el territorio, además de un evento central y seminarios específicos como el de "Habilidades digitales, un puente hacia el empleo" y "+Oportunidades - Brechas".

Desde 2021 se desarrolla el proyecto institucional denominado "Discapacidad con Talento en Femenino", del que nacen las iniciativas "Venta con talento en femenino", orientado a aumentar las 6.000 agentes vendedoras de productos de lotería responsable, segura y social ya incorporadas; "Ilunion es para ti", cuya finalidad es aumentar el número de mujeres con discapacidad en puestos de operativa y producción de sectores especialmente masculinizados; y "Woman in Tech" que persigue la incorporación de mujeres en áreas tecnológicas y ha logrado que 23 mujeres accedan a estas tareas en el Grupo Social ONCE.

Casi 360 empleos para mujeres con discapacidad víctimas de violencia

En esa línea, además de los casi 100 empleos para estas mujeres que generó el Grupo Social ONCE en 2022, el programa Mujeres en Modo ON-VG de Fundación ONCE atendió a 642 mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, de las cuales 259 consiguieron un empleo en empresas externas.

Siguen vigentes las dos guías editadas por la ONCE y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid para facilitar el acceso de las mujeres con discapacidad visual y las que tienen sordoceguera al ámbito judicial; continuamos colaborando con el Consejo General de los Colegios Oficiales de Psicólogos; se ha renovado el convenio de colaboración con la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género; y seguimos participando en el Proyecto "Dónde están Ellas", que lidera la Oficina del Parlamento Europeo en España. También formamos parte de grupos y comisiones de trabajo de igualdad en la Plataforma del Tercer Sector (PTS), la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) y la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), y somos miembros de la Asociación ClosinGap.

Desde marzo de 2021, el Grupo Social ONCE cuenta con 22 agentes de igualdad en todo el territorio, opta en los procesos de selección externa e interna por la persona del sexo menos representado en el área donde se precisa cubrir la vacante, mantiene el distintivo "Igualdad en la Empresa" en sus tres áreas ejecutivas e incluye estas temáticas en sus temarios de formación. Además, se participa activamente en programas de mentoring con otras compañías, para fomentar el desarrollo profesional de las trabajadoras.

También fuera de España

Fuera de España, la Fundación ONCE para América Latina FOAL ha consolidado el Programa "FOAL Violeta" de empoderamiento de mujeres con Discapacidad Visual en la región, entre otras acciones.

Se trabaja con la Organización de Estados Americanos (OEA) para la adopción de una Recomendación a los países de esta Región en materia de violencia de género hacia niñas y mujeres con discapacidad; y se participa en la "Unión por el Mediterráneo" a través de la I Conferencia Regional sobre inclusión de jóvenes y mujeres con discapacidad en esta región, así como en la Conferencia de Alto Nivel de la Mujer del Mediterráneo, junto a autoridades de sus 42 países miembros.

El cupón de Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los casi 20.000 vendedores y vendedoras de la Organización, y también se pueden adquirir en www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.