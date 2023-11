Cruz Roja en Canarias hace entrega de sus distinciones 2023

Veinte de estos galardones se han entregado a voluntarios y voluntarias de la Institución, los verdaderos protagonistas de este encuentro, puesto que con su trabajo, esfuerzo, solidaridad y profesionalidad hacen posible la acción de Cruz Roja en beneficio de las personas más vulnerables de nuestra sociedad, logrando un mundo mejor.

Este Acto Institucional de Reconocimientos, que se celebra cada año en diferente provincia, ha contado para esta edición con la colaboración del Cabildo de Tenerife que ha cedido este espacio para tal fin.

Hay que señalar la emotividad y cercanía que tuvo este evento, que llevó como lema 'Hacemos desde el Corazón', una idea que transmite que hacer las cosas desde el corazón es tener la voluntad de hacer las cosas lo mejor posible, y es actuar desde el respeto, la voluntad y la emoción. Es tomar decisiones siempre pensando en las personas más vulnerables y las personas que más lo necesitan, y pensar desde el corazón es, no solo "hacer", es actuar desde la Humanidad y la Imparcialidad.

El acto, que fue conducido por la presentadora de televisión Mariam Moragas, estuvo presidido por la presidenta autonómica de Cruz Roja en Canarias, Mayte Pociello, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, María Candelaria Delgado, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. Además, contó con la presencia de más de 400 personas, entre numerosos voluntarios/as, socios/as, usuarios/as y personal de Cruz Roja, además de una amplia representación de la vida social, empresarial y política.

Hay que destacar la entrega de las siete Medallas de Plata otorgadas a:

Cabildo de El Hierro, distinción que recogió su presidente, Alpidio Armas. La relación y apoyo del Cabildo del Hierro con Cruz Roja viene desde hace mucho tiempo, pero es en los últimos 8 años donde se ha incrementado de forma muy significativa. La labor conjunta de Cruz Roja y Cabildo ha posibilitado desarrollar diversos proyectos y servicios para las personas en situación de vulnerabilidad en la isla favoreciendo la formación para el empleo, la atención a las personas mayores o las capacidades para situaciones de emergencia, entre otros. Además, hay que destacar la gran labor social que desarrolla el Cabildo en toda la isla y especialmente su preocupación, dedicación y su plena disponibilidad para facilitar todo cuanto está a su alcance para dar respuesta ante la crisis migratoria. Su compromiso social y humanitario es un ejemplo a seguir.

La Asociación Española contra el Cáncer en Canarias (AECC) también recibió la Medalla de Plata de la Institución, recogiendo dicha distinción su presidente provincial en Santa Cruz de Tenerife, Andrés Orosco. La AECC en Canarias desarrolla una amplia labor social, de reconocido prestigio y cuenta con el apoyo unánime de la sociedad canaria. Gracias al esfuerzo realizado en los últimos años, sus proyectos se han expandido y multiplicado en Canarias.

El Centro de Salud de Agaete también fue otorgada con esta esta distinción, recogida por el subdirector de este centro de salud, Juan Francisco Aguiar. Este centro viene colaborando desde hace más de diez años con Cruz Roja en el Norte de Gran Canaria, apoyando siempre que es necesario y colaborando en muchas ocasiones para que la Institución realice, durante tantos años, el preventivo en una de las fiestas más populares de Gran Canaria, la Fiesta de La Rama en Agaete, una festividad que reúne a más de 50.000 personas. Todo su personal es un ejemplo de cariño, buen trato y eficiencia.

Promotora Punta Larga, S.A. En representación de esta empresa acudió Mª Eugenia Plasencia, miembro del Consejo de Administración, para recoger la Medalla de Plata otorgada por la Institución en agradecimiento a su altruista colaboración. Desde hace más de 35 años tiene cedidas gratuitamente unas instalaciones de su propiedad en un lugar privilegiado de la Villa de Candelaria a Cruz Roja, donde la Organización desarrolla su actividad social a favor de la población más necesitada de la comarca Sureste.

Asimismo, la Institución otorgó Medalla de Plata a tres de sus voluntarios y voluntarias:

María Candelaria García, por su acción voluntaria desde el año 1986 en la Comarca de Acentejo, en Tenerife. Con una dedicación semanal como voluntaria de 20 a 25 horas, siempre se muestra colaboradora y con una actitud proactiva y resolutiva.

Narcisa Rodríguez Alonso, por su acción voluntaria desde 2005 en el Programa de Personas Mayores de la Asamblea Local de Santa Cruz de Tenerife y, posteriormente, en Socorros y Emergencias, con atención a personas inmigrantes, y en el área de Medioambiente. Se caracteriza por buena predisposición, compañerismo, implicación, dedicación y sensibilidad.

Eusebio Asencio, a título póstumo, recogió su viuda María Dolores González. Empezó su andadura en Cruz Roja en la asamblea de Mazo (La palma), haciendo transporte de los usuarios que necesitaban diálisis en el Hospital. Hizo guardias de ambulancia cuando la Institución realizaba el transporte sanitario urgente. Se le veía en los ojos un gran orgullo cuando usaba la uniformidad de la Institución. "Eusebio se nos fue, pero permanecen en nuestro recuerdo sus 33 años de voluntario, modelo en la Institución".

El resto de premiados han sido distinguidos por su trayectoria, trabajo y dedicación a Cruz Roja, tanto desde fuera como desde dentro de la Institución. Han sido condecorados con la Medalla de Bronce los voluntarios y voluntarias: Guillermo Farrais (Asamblea Comarcal Valle de La Orotava), Lidia María Fournier (Asamblea Insular de Fuerteventura), Enrique Ayala (Asamblea Comarcal La Laguna), José Andrés Barrero (Asamblea Comarcal Sur de Gran Canaria), Elida Herrera (Asamblea Comarcal Noroeste- Tenerife), Juan Jonás Ramos (Comarca Sureste- Gran Canaria), José María Rivero (Asamblea Comarcal Centro de Gran Canaria), José Luis Del Rosario (Asamblea Comarcal Sureste de Gran Canaria) y Marcos Antonio González (Asamblea Local de Las Palmas de Gran Canaria).

Con la Medalla a la Constancia se distinguido a José Antonio Díaz, voluntario de Cruz Roja en la Asamblea Comarcal Valle de La Orotava, Víctor Luis Hernández, voluntario en la Asamblea Comarcal del Centro de Gran Canaria, Juan Carlos Hernández, voluntario en la Asamblea Comarcal Abona, y Santiago Vázquez, voluntario en la Asamblea Local de Las Palmas de Gran Canaria.

Asimismo, con el Diploma de Honor se ha reconocido la inestimable colaboración del Acuartelamiento El Fuerte y con el Diploma de Reconocimiento a la Acción Voluntaria se ha premiado la encomiable labor del Hotel GF Isabel y los voluntarios y voluntarias: Eleonora Fabry (Asamblea Local Santa Cruz de Tenerife), Cipriano García (Asamblea Comarcal La Laguna), Rosa del Carmen Brito (Asamblea Insular La Gomera) y Nieves López (Asamblea Comarcal Noroeste- Tenerife).

Todos ellos recogieron su galardón de manos de la presidenta autonómica de Cruz Roja en Canarias, Mayte Pociello, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, María Candelaria Delgado, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Elena Dávila, la vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias, Ana M. Oramas, el subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Jesús Javier Plata, y la sexta teniente de alcalde y concejala de Políticas Sociales de S/C de Tenerife, Rosario González.

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, dirigió unas palabras en representación de los homenajeados y homenajeadas, agradeciendo a Cruz Roja estos reconocimientos otorgados. Al inicio de su intervención planteó la pregunta si podríamos plantear un mundo sin la existencia de Cruz Roja, a lo que el presidente respondió "definitivamente no, sería impensable concebir una sociedad desigual, desprotegida de derechos básicos, incluso, despreciada maltratada y exiliada, sin la existencia de esas mujeres y esos hombres que día a día brindan la mano amiga al que necesita ayuda, al que necesita protección, sustento, solidaridad,... Pocas cosas son eternas, Cruz Roja lo es casi y lo demuestra con sus más de 150 años de existencia, en los que el compromiso social es su razón de ser. Mientras el sufrimiento siga existiendo siempre estará una organización que no entiende de clases sociales, de colores de piel, de procedencia, pero si entiende y mucho de ofrecer ayuda ante la necesidad y apoyo ante la carencia".

Además, Alpidio Armas quiso hacer una mención especial a la crisis migratoria que afecta a Canarias y en, concreto a la isla, donde "Cruz Roja en El Hierro se ha diferenciado no solo con la atención a pie de muelle de los migrantes sino con todo el proceso posterior de derivación a los centros de acogida. Todo ello demuestra la capacidad, demuestra el músculo organizativo con que cuenta Cruz Roja en El Hierro. Felicidades por haber demostrado que cuando se quiere se puede".

Para concluir, el presidente dedicó unas palabras a las distinciones otorgadas que "representan el buen hacer de la gente anónima con sentimiento y predisposición, méritos que se visibilizan bajo el paraguas de una Organización que trabaja en silencio".

Por su parte, la presidenta del Cabildo de Tenerife hizo especial mención al voluntariado de la Organización. En palabras textuales: "Hay miles de situaciones en Tenerife, en Canarias y el mundo en las que los voluntarios de Cruz Roja han sido la diferencia entre la desesperación y la esperanza, entre el rechazo y la acogida, entre la soledad y la compañía. Este acto no solo celebra el compromiso y la dedicación a la sociedad sino también nos brinda la oportunidad de reconocer la labor ejemplar de aquellos que han marcado esa diferencia en momentos críticos. Cada uno de ustedes es un ejemplo de lo que significa hacer desde el corazón".

Asimismo, la consejera de Bienestar Social del Gobierno Canarias agradeció a los galardonados su contribución por "hacer de Canarias un lugar mejor, una comunidad cada vez más inclusiva, tolerante y solidaria. Sus acciones y su trabajo diario son uno de los mejores activos con lo que cuenta esta tierra". Seguidamente quiso agradecer a Cruz Roja su dedicación a Canarias, "se ha consolidado como una entidad modelo a la hora de afrontar algunos de los principales retos y circunstancias que nos ha tocado vivir".

Para finalizar, la presidenta autonómica de Cruz Roja ofreció su discurso, dirigido a todos los homenajeados y homenajeadas, "hoy es un día para transmitir todo el agradecimiento, el respeto y la valoración que desde la Institución de Cruz Roja hacemos a todas estas personas que nos acompañan día a día, que trabajan para todas las personas que están en situación de vulnerabilidad, ..., y que de una forma absolutamente altruista colaboran de tal manera que hacen que nos sintamos muy agradecidos".

Como broche final y para sorpresa de los asistentes, se contó con una actuación musical a cargo de la violinista Ana Obando.

Sobre Cruz Roja

Cruz Roja representa el mayor movimiento humanitario del mundo cuya misión es prevenir y aliviar el sufrimiento humano, proteger la vida y la salud y hacer respetar a las personas.

En España, Cruz Roja lleva 159 años colaborando con entidades públicas y privadas para lograr su objetivo. Cuenta con más de 263.000 personas voluntarias dando respuesta en más de 6.500 municipios, que permiten atender anualmente a más de 12,2 millones de personas en el ámbito nacional y tener más de 13,4 millones de personas como beneficiarias en el ámbito internacional. Todo ello con el apoyo de cerca de 1,4 millones de personas socias, empresas y aliados en todos los sectores de la sociedad.

Cruz Roja Española continúa con su lucha contra todas las formas de vulnerabilidad adaptándose y anticipándose a los escenarios de futuro, abierta a la población general, incidiendo en la contribución firme y consistente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Cruz Roja Española pertenece al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja presente en 191 países. Actuando siempre bajo sus siete Principios Fundamentales: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad.