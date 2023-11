La lucha contra la violencia machista toma las calles en Las Palmas de Gran Canaria

En el manifiesto, además de otros asuntos, también se interpela a YouTubers, TikTokers e influencers para que ayuden "crear una sociedad más igualitaria y justa, libre de violencia", y a no "normalizar" la violencia."Queremos hacer nuestro el lema de las mujeres del fútbol. Queremos que sea el lema de todas y de todos, de la gente que sabe que sin igualdad no hay futuro y quiere vivir sin violencia machista. Por eso hoy nos mostramos de nuevo unidas", termina el texto.

Manifiesto 25N2023

Violencia Machista: El tiempo de silencio ¡se acabó!

1.237 mujeres han sido asesinadas en España desde 2003. Este año 51, cuatro de ellas en Canarias, la última Evarista, de 91 años, en Tenerife. Desde 2013, 49 niños, niñas y adolescentes han sido asesinadas por sus padres para infringir el mayor dolor a sus madres. Son unas cifras dramáticas que, sin embargo, solo cuentan los feminicidios cometidos por la pareja o expareja. De conformidad con la ley canaria son ya 105 vidas cegadas en las islas desde 2003, además de la de 8 niños y niñas.

Por ellas, por nosotras, el tiempo de silencio ¡se acabó!

Pero aún siendo los asesinatos la cara más terrible de la violencia de género, no es la única que sufrimos las mujeres. La violencia machista sigue creciendo en Canarias. Tenemos la cuarta tasa más alta del país. A ello hay que añadir el incremento de casos de violencia contra la infancia y la adolescencia, incluyendo las agresiones sexuales. Solo en Las Palmas de Gran Canaria un 95% más.

Con estos alarmantes datos de violencia machista debe priorizarse la salvaguarda de las vidas de las mujeres y sus hijos e hijas por encima de todas las cuestiones: poniendo más recursos, creando más trabajo interinstitucional, con más financiación, más visión integral y más implicación en todos los ámbitos del Estado. No podemos permitir recortes como el de este año en el ICI en los fondos de emergencia social destinados a mujeres víctimas de violencia, ya que sin ellos se las deja, a ellas y a sus familias en situación de extrema vulnerabilidad.

Por ellas, por nosotras, el tiempo de silencio ¡se acabó!

Grabaciones no consentidas, agresiones en la calle, violaciones en grupo,... Nos violan, intimidan, agreden y asesinan. Y según avanza las tecnologías nos vemos sometidas a nuevas formas de agresión, no solo las mujeres por el hecho de ser mujeres, también contra nuestras hijas e hijos.

Exigimos el fin del señalamiento al feminismo, e interpelamos a aquellos y aquellas YouTubers, TikTokers e influencers, que no formen parte del problema, que tomen conciencia de que, en ocasiones, están incitando a sus seguidores, mayoritariamente menores de edad, a pinchar en enlaces de pornografía, sin conocer el significado de las relaciones afectivo-sexuales por no tener una madurez ni educación adecuadas.

Ayuden, ustedes que tienen altavoces, a crear una sociedad más igualitaria y justa, libre de violencia, unamos fuerzas.

Por ellas, por nosotras, el tiempo de silencio ¡se acabó!

440.000 personas adultas españolas sufrieron abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica cuando eran menores de edad. Una veintena de centros en los que se han cometido esos abusos sexuales por parte de algún sacerdote o religioso están en Canarias.

No podemos permanecer inmóviles. Exigimos que se tomen medidas urgentes desde las organizaciones y las administraciones, para proteger tanto a las mujeres, como a los niños y a las niñas, así como a repararles el daño.

Por ellas, por nosotras, el tiempo de silencio ¡se acabó!

La violencia "sigue normalizada y justificada" por algunos hombres. Sin ir más lejos, el agrio sabor que dejó el mundial a las jugadoras de la selección española, en particular a Jeni Hermoso. Todo el mundo lo vio, pero eso no bastó. Hemos tenido que volver a explicar que un beso no consentido es una agresión sexual. Mintieron y manipularon con vídeos e imágenes, con el único fin, de favorecer la actitud del ya, ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Actitud que se replica en muchos otros ámbitos de la sociedad. Debemos luchar no sólo contra los agresores, sino contra los cómplices que toleran y apartan la mirada.

Exigimos el fin de la camaradería, de los silencios incómodos y del dejarlo estar. Cada persona es responsable de frenar la violencia machista en su ámbito cercano. Debemos hacer del "se acabó" una proclama cotidiana que ponga fin al machismo en todas sus formas.

Celebramos los seis años de la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ratificado por los grupos parlamentarios, el Gobierno estatal, las comunidades autónomas y las entidades locales. Un "hito histórico" en nuestro país para combatir la violencia contra las mujeres y, sin embargo, sigue sin estar claro que la violencia machista tiene muchas caras, no solo es física, también es psicológica, sexual, simbólica, institucional y económica.

Por ellas, por nosotras, el tiempo de silencio ¡se acabó!

Por eso hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, también debemos recordar la vulnerabilidad de las mujeres y menores en procesos migratorios y en los territorios bélicos, como Ucrania, Gaza, y todas las guerras que constantemente olvidamos, por las que pedimos, IMPLORAMOS el alto al fuego.

Queremos hacer nuestro el lema de las mujeres del fútbol. Queremos que sea el lema de todas y de todos, de la gente que sabe que sin igualdad no hay futuro y quiere vivir sin violencia machista. Por eso hoy nos mostramos de nuevo unidas.

Violencia machista: El tiempo de silencio ¡SE ACABÓ!