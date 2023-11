La policía local de Icod de los Vinos toma una decisión drástica ante la falta de seguridad en el municipio

Icod de los Vinos/ Los agentes de la Policía de Icod "en pie de guerra" por la ineptitud de la Administración Local y del engaño al que se han visto sometidos por la misma. Los agentes de la Policía Local de Icod de los Vinos, tras distintas reuniones con el actual Alcalde del Municipio, Javier Sierra (Alternativa Icodense), y tras el malestar existente desde hace dos años por los errores de bulto cometidos en el expediente sobre la valoración de los Policías Locales, problema que heredó de la Corporación anterior el partido político que ahora lidera Javier Sierra, han dicho "basta" a seguir realizando servicios extraordinarios que sirvan para camuflar la falta de agentes dentro de un municipio en el que habitan unas 23.000 personas, más población flotante y millares de turistas que cada día visitan el mismo.



La realidad según el sindicato CSIF Canarias, es que después de varias reuniones con los asesores del Ayuntamiento y con el propio Alcalde, en busca de recobrar unas condiciones laborales acordes a la realidad del municipio y que consideran "ajustadas a la normativa vigente", dicho Alcalde se niega a llevar a Pleno un Acuerdo aprobado en Mesa sectorial de funcionarios, y posteriormente aprobado en Mesa General de Negociación, "donde deja claro que no apuesta por la seguridad de la Ciudad de Icod de los Vinos, todo se ha basado en promesas y mirar al anterior grupo de gobierno.

Pero la realidad para los agentes es que por culpa de unos y otros, y habiendo dado CSIF los argumentos jurídicos para solventar el problema a través de su Letrado, Cristo Llurda Faro, la realidad es que "los policías de Icod de los Vinos están percibiendo 600 euros menos cada mes con respecto a lo que venían cobrando hace un año y medio, y lo que es peor, la situación puede llegar a suponer que los mismos, por el mal proceder de la Administración y la parte política, tengan que devolver unos 14.000 euros por agente por un error y una guerra política que empezó en su día el PSOE en el municipio y que a resultas únicamente ha supuesto el grave perjuicio para los agentes, y desde ahora, mayor inseguridad en uno de los municipios más grandes de Tenerife".

Según se manifiesta desde CSIF Canarias, "en la actualidad hay un acuerdo firmado por la mesa de funcionarios donde se establecen horarios de trabajo y condiciones laborales para dar un mejor servicio al ciudadano y el Alcalde por las razones que sea no quiere llevarlo a cabo, estando bloqueado el expediente en Recursos Humanos, siendo una decisión política el dar la orden para que se siga con sus trámites. Con este acuerdo se conseguiría más visibilidad de los Policías en la hora de entrada y salida de los colegios, así como la franja horaria con más efectivos, lo que deja en evidencia la seguridad en la ciudad de Icod de los Vinos y que al Alcalde se ve que no le preocupa lo más mínimo".

Se añade desde CSIF Canarias que "debido a la falta de efectivos, se incumple el ratio agente por custodia de detenido regulado por las instrucciones de Secretaría de Estado, donde el agente que se encuentra en las dependencias policiales se encarga de coger el teléfono, atender al público, etc., en una ciudad que según las normas marcos y sacando los coeficientes a la baja deberían de haber 45 Policías y que en la actualidad con las seis nuevas incorporaciones no se llegan a los veinte efectivos y de los cuales hay dos bajas de larga duración".

Así, la realidad actual de los Policías Locales de Icod de los Vinos es que por inoperancia de la Administración, "cobran actualmente un 35% menos que los municipios adyacentes, pero con la particularidad añadida de que en Icod sí se tienen responsabilidades como son la tenencia de la custodia de detenidos, policía 24 horas". Junto a ello, "los Policías Locales realizan una jornada de trabajo superior al resto de empleados públicos del Ayuntamiento, que realizan una jornada de 35 horas semanales (140 horas mensuales), mientras que la Policía hace sobre unas 26 horas mensuales de más que el resto de empleados".

Actualmente, la situación es caótica, en el que "la merma y despreocupación por la seguridad en el municipio es de tal calado, que, por ejemplo de los tres vehículos que dispone la Policía Local en la actualidad no se disponen de ninguno, ya que dos de ellos están averiados y uno no posee ITV, donde al ir a repostar en días pasados no se disponía de combustible, manifestando operarios de la estación de servicio que las tarjetas se encontraban bloqueadas; que las motos de la policía son seis y que actualmente solo se encuentra en perfecto estado solamente una; que a lo largo de este año ha habido una disminución de dos agentes, por traslado a municipios colindantes por sus mejores condiciones".

Desde CSIF Canarias se confía en que el Alcalde afronte de una vez por todas la situación, y que cuide de la ciudadanía icodense con la seguridad que el municipio se merece. Lo que está claro, según CSIF Canarias, "hoy por hoy, Icod es un municipio en el que la seguridad ciudadana no existe por culpa de unos políticos incompetentes, desleales y sin agallas para ejecutar medidas jurídicas urgentes".