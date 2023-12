El Cabildo inaugura el renovado Hogar Maternal de Acogida de Tafira, tras una inversión de 400.000 euros

El presidente Morales ha subrayado que estas obras se encuadran en un proyecto marco del Área insular de Política Social destinado a modernizar, rehabilitar y poner en mejores condiciones todos los centros de menores de la red del Cabildo. "Esta es una manera de mostrar a la sociedad grancanaria el esfuerzo que está haciendo el Cabildo para, en este caso, rehabilitar un edificio, que es de la primera mitad del siglo XX, y que necesitaba una urgente rehabilitación y adecuación de su espacio", ha recalcado. "Hay diez niños y niñas atendidos, y el equipo que trabaja para ellos, y había que adaptar y recuperar los espacios y, en el caso de la cocina, modernizarla y adecuarla a las exigencias de la normativa. En definitiva, se han ganado espacios y, por lo tanto, se ha ganado en comodidad en la atención a las y a los menores".

Asimismo, el presidente insular ha destacado el importante esfuerzo inversor que ha hecho el Cabildo en este proyecto, así como el trabajo de diseño de esta propuesta, que ha partido del Área insular de Arquitectura. "Con esto se consigue que ya estén los chicos y chicas aquí, y que estén recibiendo la atención adecuada y en las mejores condiciones posibles", ha enfatizado.

Por último, ha puesto de relieve que este es el primer proyecto que se ejecuta de todas las actuaciones que se llevarán a cabo en los centros de menores de la Isla, en cuyas propuestas ya se está trabajando. "La idea es que se actúe en todos ellos y que se repita este esquema de rehabilitación, de modernización, de adecuarlos a las normativas", ha finalizado.

Isabel Mena, a su vez, ha abundado en este aspecto, al remarcar que "ya estamos trabajando en la rehabilitación de otros centros, como el de Santa Rosalía, en Telde, que ya está en obras, y luego empezaremos las del resto de la red insular, para los que ya se trabaja en los proyectos e incluso en nuevas ubicaciones de centros que ya no tiene sentido seguir utilizando".

La consejera de Política Social ha recordado que las obras en el Hogar Maternal de Acogida de Tafira han durado casi un año y que han requerido una inversión cercana a los 400.000 euros, a los que se sumará la que se derive de los trabajos en la fachada, que es lo que falta para terminar el edificio. Y es que, como ha incidido, "el Cabildo ha ido haciendo pequeñas obras en el inmueble que eran claramente insuficientes y ya se hacía necesaria una rehabilitación integral que, además de modernizarlo, lo adecuara a las necesidades de los niños, para que ganen no solo en comodidad, sino también intimidad y que puedan realizar sus actividades con más autonomía".

En concreto, con los trabajos ejecutados se han acondicionado tanto las zonas interiores como las exteriores. Así, entre las distintas actuaciones, destaca la instalación de un ascensor accesible en el hueco en el que se hallaba la vieja escalera de servicio; la impermeabilización de las cubiertas, que estaban en mal estado; el pintado de todas las estancias; la mejora de las carpinterías interiores; la reforma de todos los baños; la instalación de aseos accesibles en cada planta y la sustitución de la vieja cubierta de la claraboya por un moderno lucernario transparente.

También se han reorganizado los espacios, de forma que, en la planta baja, se han compartimentado el acceso y el despacho de tutores, y en la planta alta, se ha eliminado el 'office', para ganar dos nuevas habitaciones de igual tamaño y capacidad. Además, se ha habilitado una sala multiusos, en una zona que antiguamente se destinaba al baño de bebés.

Y en el exterior, se han eliminado las construcciones que estaban en desuso, se ha reemplazado el vallado metálico interior por barandillas y se ha optimizado el saneamiento de los desniveles mediante rampas. Igualmente, se ha creado una nueva cancha, que se ha ubicado en el espacio que hasta ahora ocupaba un jardín al que no se daba uso, y se ha acondicionado el antiguo parque infantil, que se ha dotado de pavimento amortiguador y de nuevo mobiliario.

Finalmente, Isabel Mena ha detallado que el Cabildo gestiona de forma directa cinco centros públicos de acogida y, además, trabaja de la mano de entidades del Tercer Sector en otros 36, lo que hace que, actualmente, en la red insular se atienda a un total de 412 niños.