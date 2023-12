Arona acoge el encuentro anual de los Centros y Servicios de Día de Tenerife

Arona/ Alrededor de unos 80 menores desarrollan diferentes actividades navideñas en El Fraile. El Patronato de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona y el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) -órgano dependiente del Cabildo Insular- organizaron el encuentro anual de todos los Centros y Servicios de Día de Tenerife, una iniciativa que se retoma tras cinco años de parón para generar una conexión más cercana entre todos los centros insulares a través de reuniones, formaciones, encuentros y talleres y, también, como un espacio de encuentro para que los menores usuarios puedan relacionarse.



Las instalaciones del Centro de Día El Valito, en El Fraile, acogieron a alrededor de unos 80 menores de los centros Servicio de Día El Tablero y Servicio de Día Anaga -ambos gestionados por Aldeas Infantiles-, Centro de Día Guaidyl de Granadilla y La Orotava, Servicio de Día de Guía de Isora y del propio servicio aronero.

Fátima Lemes, alcaldesa de Arona, destacó que "unir experiencias y poner en alza y valor las actividades del Centro del Día es importante, no solo para las familias, sino también para los niños. Esta clase de centros son fundamentales para su desarrollo y su educación, fomentan el desarrollo normal y la conciliación y la vida familiar de estos niños. Por lo tanto, agradecer la función que realizan todos estos centros en Tenerife, y me gustaría destacar la labor que se está haciendo desde Arona y los esfuerzos por mejorar los servicios, la prestación y la calidad de los mismos".

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona, Ruth Guacimara Martín, subrayó que "estamos muy satisfechos porque el Centro de Día El Valito haya sido el anfitrión de este encuentro insular. Más de 80 menores de toda la isla han tenido la oportunidad de participar, disfrutando de diferentes talleres de diversas categorías como deportivos, música, etcétera, disfrutando de una jornada distendida y de confraternización entre los diferentes centros. Ha sido una experiencia muy positiva y enriquecedora".

Tras la llegada y recibimiento a los menores, se procedió a desarrollar diferentes actividades; hubo tiempo para tomar el desayuno; y cerrar la jornada con la iniciativa de la Asociación Amigos de Gillian -habitual colaboradora del Ayuntamiento de Arona-, con regalos de navidad, visita de papá Noel, entradas al cine para los menores, etc.