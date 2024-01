Educación y Juventud amplía su presupuesto este año con más dinero para Juvemcan, conciliación familiar e inmersión lingüística

También en estas cuentas queda patente un año más el compromiso de la Consejería por apoyar a los alumnos con menos recursos y aquellos que quieran expandir sus conocimientos en el exterior de la isla dedicando algo más del 20% del presupuesto de este año, 1,2 millones de euros al pago de becas, para ayudas Erasmus, SICUE y a ciclos formativos.

"Hemos hecho una apuesta significativa en el futuro de nuestra juventud, fortaleciendo el acceso a la educación en igualdad de oportunidades, apoyando a las AMPAs para facilitar mecanismos que mejoren la conciliación familiar y ampliando las oferta de actividades formativas, de ocio saludable y culturales", aseguró la consejera Olaia Morán.

Entre los incrementos presupuestarios de este año en la Consejería de Educación y Juventud destaca, en el Capítulo II, los 250.000 euros destinados a crear un nuevo Programa de Inmersión Lingüística que hasta ahora no existía en el Cabildo y que era uno de los compromisos que la consejera Olaia Morán adquirió al inicio del nuevo mandato como responsable de este área del Cabildo de Gran Canaria. Actualmente se está trabajando tanto en las bases como en los pliegos y se espera que el Programa de Inmersión Lingüística esté listo para el inicio del próximo curso escolar.

El proyecto de inmersión lingüística surge como respuesta a la demanda creciente de habilidades lingüísticas avanzadas en un mundo globalizado. En un mercado laboral competitivo y diverso, el dominio de idiomas adicionales se convierte en un diferencial significativo para la juventud. La relevancia de este proyecto radica en su enfoque práctico y vivencial, que busca ir más allá del aprendizaje tradicional de un idioma ya que se busca que la juventud grancanaria no solo aprenda un idioma, sino que también entiendan y se conecten con diferentes culturas.

También es destacable el incremento de 150.000 euros (de 400.000 a 550.000 euros) en la financiación del Plan de Movilidad Juvenil, que incluye entre otros, el programa estrella de la Consejería, Juvemcan. Este aumento no solo permitirá la incorporación de jóvenes de 12 a 14 años en la programación de juventud, sino que también se traducirá en una ampliación del número de plazas y en el incremento de las actividades ofertadas, reforzando así el compromiso de la Consejería con el ocio saludable y la oferta cultural para la juventud.

Con este nuevo impulso financiero, se diseñarán y ejecutarán actividades adaptadas a las distintas franjas de edad, garantizando así una oferta diversa y enriquecedora que responda a los intereses y necesidades de los jóvenes. "Estamos escuchando y actuando en consecuencia; más plazas y más actividades significa más oportunidades para que nuestros jóvenes aprendan, se expresen y conecten", añadió la consejera Morán.

Por su parte, en el Capítulo IV destacan los 150.000 euros de más (de 200.000 a 350.000 euros) que se destinan a en subvenciones para AMPAS de toda Gran Canaria con la finalidad de fortalecer la educación y facilitar la conciliación familiar mediante actividades extraescolares. Esta medida busca financiar una mayor cantidad de proyectos y actividades que contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes y ofrezcan soporte a las familias en la conciliación de la vida laboral y familiar.

"La convocatoria ampliada de subvenciones para AMPAS se enmarca en una estrategia más amplia de la consejería para atender el creciente interés y demanda de las asociaciones por participar en iniciativas educativas complementarias", destacó Olaia Morán, "en los últimos años, se ha observado un notable aumento en las solicitudes por parte de las AMPAS, reflejando la importancia que las familias conceden a estas actividades como herramientas de apoyo y enriquecimiento educativo".

El aumento de la partida presupuestaria permitirá cubrir un mayor número de actuaciones y proyectos, abarcando desde actividades extraescolares hasta iniciativas complementarias que enriquezcan el currículo ordinario y faciliten el acceso a metodologías educativas innovadoras. Esta iniciativa es especialmente significativa para aquellos centros y familias con un nivel socioeconómico bajo, para quienes el acceso a estas actividades podría resultar más limitado.

Además de estas partidas que se incrementan, se mantienen y consolidan este 2024 las ayudas y subvenciones a diferentes entidades juveniles, educativas culturales y sociales, así como a las administraciones locales para fomentar programas de apoyo escolar, la educación en valores, o las actividades juveniles en el mundo de la ciencia, la música, el teatro o el cine. También se mantiene una partida de 66.000 euros a financiar contratos pre doctorales en la ULPGC y 60.000 a becas para estudiar idiomas.