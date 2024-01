Día Mundial del Braille: las personas ciegas reivindican su uso en el día a día

Madrid/ Cada 4 de enero se conmemora el Día Mundial del Braille, una fecha elegida con el fin de generar mayor conciencia sobre su importancia para millones de personas ciegas o con discapacidad visual grave en todo el mundo.

Tanto es así que este sistema de lectoescritura marca la diferencia entre la inclusión y la exclusión, al ser para muchas de estas personas el medio de acceder a la información y a múltiples tareas cotidianas del día a día.

Así lo explica Marina Rojas, jefa de la Unidad de Braille de la ONCE: "Para una persona ciega, que un envase de tetrabrik contenga una etiqueta en braille supone que pueda diferenciar si ese envase contiene leche, zumo o caldo de pollo. Puede que sea un detalle insignificante para la mayoría, pero es la diferencia entre ser autónomos o no serlo, ya que sin algo tan esencial como la inclusión del código braille en los envases dependeremos eternamente de alguien para saber qué productos utilizamos".

"Durante muchos años y aún a día de hoy se tiene la idea de que el braille es algo obsoleto, pasado de moda o que resulta tan lento y tortuoso que no sirve para nada. Pero gracias a él, y combinado con el uso de la tecnología, muchas personas trabajamos a diario con dispositivos como teclados, anotadores o líneas braille, podemos diferenciar el color de una prenda al vestirnos o divertirnos con juegos de mesa con familiares y amigos", dice Marina Rojas.

Día Mundial del Braille

La ONU proclamó en 2019 Día Mundial del Braille el 4 de enero, nacimiento de Louis Braille (1809-1852) creador de este sistema de lectoescritura que hoy utilizan 285 millones de personas ciegas en todo el mundo. Son seis puntos que, con 64 combinaciones, se usan para componer letras y números, escribir en cualquier idioma, leer partituras o anotar partidas de ajedrez.

Desde la ONCE se impulsa el uso del braille con el objetivo de que los afiliados a la Organización y el resto de la ciudadanía puedan conocer y disfrutar de este código de lectoescritura desde todos sus ámbitos: educativo, cultural, el uso del braille en la vida cotidiana, en el ocio y en muchas otras vertientes.

El conocimiento y el uso del braille es ya habitual en colegios y universidades, y está presente en envases de productos alimenticios y de medicamentos, botoneras de ascensor, cartas de restaurantes, etc., lo que supone una gran mejora en la vida cotidiana de las personas ciegas o con baja visión.

Aprendizaje

La ONCE garantiza el aprendizaje del braille desde temprana edad a través de su modelo personalizado de atención educativa, pero también ofrece este servicio a personas que pierden la vista a cualquier edad. En este sentido, es frecuente que adultos con pérdida de visión sobrevenida a causa de accidentes o patologías oculares muestren reticencias a acercarse a esta forma de comunicación, al tener la percepción de que les va a resultar muy difícil. Por ello, la formación para estas personas se realiza a través de diferentes metodologías y de una manera personalizada al nivel funcional que necesite cada usuario.

La Organización impulsa la figura del promotor de braille para adultos, con el fin de intensificar la enseñanza para personas que pierden la visión en edad adulta. Asimismo, recientemente se ha puesto en marcha un método de aprendizaje de enseñanza del braille para personas adultas llamado "Ponte a Punto", que pretende acercar el código de forma amigable y dinámica.

Comisión Braille Española

La ONCE creó en 1984 la Comisión Braille Española (CBE), el órgano que ostenta la máxima autoridad en España para la fijación de normas de uso y desarrollo del sistema braille de lectoescritura, así como la simbología en relieve y color aplicable a láminas o cualquier producto. Desde la CBE, una especie de Real Academia Española (RAE) del braille, se asesora a distintas empresas y organizaciones sobre cómo incluir este sistema en sus productos y servicios.

Durante 2023 se han realizado casi 400 asesoramientos sobre braille, especialmente para temáticas relativas con alimentación, bebidas, productos farmacológicos, juegos o señalética de edificios. También se ha asesorado a la Administración para garantizar el voto accesible con el "kit braille" para las personas ciegas en las elecciones generales y autonómicas.

Cupón conmemorativo

La ONCE se une también a este Día Mundial del Braille dedicándole este Cupón Diario del jueves 4 de enero, con el lema 'Ponte a punto'. De esta forma, cinco millones de cupones celebrarán que gracias a los seis puntos de este código de lectoescritura la vida de las personas ciegas es más accesible.