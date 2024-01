Beatriz Barrera comienza su ronda de reuniones para analizar la realidad laboral de las camareras de piso

Canarias/ La Adjunta de Igualdad de la Diputación del Común, se reunió con representantes sindicales de CCOO para conocer sobre su opinión sobre las condiciones de trabajo que sufren las 'Kellys'. Tras el compromiso adquirido con "Las Kellys," la Adjunta de Igualdad de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, ha comenzado con la ronda de reuniones con los interlocutores competentes para analizar la realidad laboral de las camareras de piso.



En la mañana de hoy se reunió con representantes del sindicato CCOO para escuchar su opinión sobre este asunto. El secretario general, Borja Suárez, denunció que "no hay una inversión real en prevención de riesgos laborales que posibilite que las camareras de piso puedan tener turnos de trabajo dignos. Actualmente tienen una carga de trabajo desmesurada y no vemos que desde las empresas se tome en serio la parte preventiva".

Suárez explicó que "el convenio colectivo de la Hostelería ya recoge estudios de tiempo, estudios ergonómicos, que no se están usando, que incluyen datos como la relación del número de habitaciones que puede trabajar una 'Kelly' para no sufrir problemas de salud".