Los Cristianos acoge el Desfile de Mujeres con Cáncer de Mama

Arona/ Amate y el Ayuntamiento de Arona organizan este sábado esta iniciativa solidaria en el Auditorio Infanta Leonor a partir de las 18:30 horas. La Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife (Amate), con la colaboración del Ayuntamiento de Arona, organiza uno de sus actos más entrañables en el Auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos. Se trata del Desfile de Mujeres con Cáncer de Mama, una iniciativa que tendrá lugar este sábado, a partir de las 18:30 horas.



La velada contará con muchas sorpresas y con las actuaciones de la artista multifácetica de teatro, cine y presentadora y colaboradora de televisión, Marcela Kaufmann; y David Amador, líder y cantante de las bandas Ni 1 Pelo de Tonto y Delokos. Además, los asistentes podrán participar en el sorteo de diferentes obsequios aportados por las empresas colaboradoras: Deseo Lounge; Yeyo Boutique; Bahía del Duque; Hotel Rural Casona Santo Domingo; Paradise Park Hotel; Karting Club Tenerife; Pirámides de Güímar; Gut, good, bueno; Roca Negra Sunset Club; Roca Blanca Tenerife; We are mokelino; Aqualand Costa Adeje; Playa Olid Suites and Apartments; La Laguna Gran Hotel; Fly Board Tenerife; Magic Club Tenerife; Laura Suárez; Grand Muthu Golf Plaza Hotel; El Pejin; Tu Maternidad; Dorsa Property; Sara Santana Micropigmentación; y Harrys Bar Tenerife.

Las entradas se encuentran disponibles, al precio de 10 euros, en la web https://www.tomaticket.es/es-es/entradas-desfile-benefico-cancer-de-mama-tenerife. También se ha habilitado una Fila 0 Solidaria en la siguiente cuenta: ES42 2100 6657 7422 0038 4310.El otro foco de atención de este sábado estará en el Auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos, donde se celebra la Gala Benéfica 'Unidos por el autismo Brasil Musical'. Se trata de una iniciativa que parte desde el Patronato de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona y la Asociación Autismo Sur Mi Lado Azul, organización sin ánimo de lucro, que nace de los familiares y amigos de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) TEA y cuyos objetivos son la formación y la asistencia. Las entradas, a un precio de 12 euros, se pueden adquirir en la web https://www.tomaticket.es/es-es/entradas-unidos-por-el-autismo-tenerife. La recaudación irá destinada íntegramente a proyectos deportivos inclusivos.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)