Trisómicos 21 reivindica el cambio de las políticas de empleo para que contemplen la realidad biológica del colectivo

La Asociación Tinerfeña Trisómicos 21 se ha adherido a la campaña promovida por Down España para reivindicar que las políticas de empleo e inclusión laboral contemplen la realidad de las personas con síndrome de Down, dejen de centrarse en las visiones regresivas, antiguas y asistenciales de la discapacidad intelectual y opten por la inclusión y la autonomía. Se trata de algunos de los objetivos que subraya la entidad para conmemorar el Día Mundial de las personas con síndrome de Down que en este 2024 se desarrolla bajo el lema #Extracapacitados.

La reivindicación parte de la base de que en la actualidad no se tiene en cuenta las capacidades y la realidad biológica de este colectivo, ya que habitualmente poseen una vida laboral más corta que el resto de personas, por lo que se centra en exigir que los programas de inserción laboral en entornos ordinarios de trabajo para las personas con síndrome de Down se modifiquen y se adapten al ritmo real y envejecimiento. En esta línea abundan en que se opte por su inclusión y autonomía, para lo cual consideran necesario que se adapten las condiciones pre-laborales y las laborales a las circunstancias del colectivo con el fin de que tengan las mismas posibilidades que el resto de la ciudadanía, incluidas las personas con otros tipos de discapacidad intelectual.

La Asociación Tinerfeña Trisómicos 21 argumenta que las actuales políticas de empleo promovidas por las administraciones públicas se han centrado en los apoyos asistenciales (centros ocupacionales) que resultan más caros, y no han fomentado los sistemas de mediación laboral inclusiva (Servicios de Empleo con Apoyo) que son más económicos y eficaces para la inclusión y la vida autónoma. En la actualidad los servicios descansan, por lo tanto, en financiación temporal de iniciativa privada, fondos de empleo limitados en el tiempo o aportaciones económicas de las propias familias.

Es por esto que piden que en España se debe de homologar a los Servicios de Empleo con Apoyo al mismo nivel que se ha hecho con los sistemas asistenciales de empleo protegido y ocupacional.

También consideran imprescindible que dichas políticas faciliten a las empresas un sistema de cotización y jubilación acorde con las condiciones laborales que las personas con síndrome de Down demandan, teniendo en cuenta la conclusión más temprana de su etapa laboral, debido a su envejecimiento prematuro.

Por su parte, también dirigen sus exigencias al sector empresarial al que piden que reconozcan que una persona con síndrome de Down no es solo un trabajador/a sino un empleado/a con valía que precisa de apoyos y ajustes razonables que posibiliten el mejor desempeño del trabajo para que sea eficaz.

Discriminación y marginación

En España, no existe una cifra exacta de cuántas personas tienen síndrome de Down. Esta falta de precisión evidencia la discriminación sobre un grupo de personas que tienen características diferentes y que precisan de medidas específicas para asegurar su inclusión laboral y social. Asimismo, provoca que sus derechos a menudo se vean solapados con los de las personas con otra diversidad funcional.

Lo ideal sería que estas personas puedan empezar a ejercer un trabajo antes de los 25 años para que su objetivo de vida laboral sea óptimo y se prolongue entre 20 o 25 años, ya que hay que tener en cuenta que a partir de los 40 años la mayor parte comienzan con síntomas de envejecimiento prematuro.

Sin embargo se estima que en este país hay unas 22.000 personas con síndrome de Down en situación de empleabilidad, pero sólo un 5% están trabajando en un entorno laboral ordinario. Con estos datos se puede decir que se trata de un colectivo marginado y que su acceso al empleo ordinario está muy lejos de conseguir un trato justo e igualitario con el resto de la ciudadanía española.

Conmemoración

Para visibilizar esta realidad, la Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21, conmemorará el Día Mundial el próximo jueves 21 de marzo, con un programa de actividades que tendrá lugar en la Plaza del Hermano Ramón de La Laguna.

La jornada se desarrollará entre las 9 de la mañana y las 13 horas, con pasacalles, música y danza, entre otras iniciativas. El momento central será la lectura del manifiesto que se producirá a las 11 de la mañana y que estará protagonizado por Alejandro Hernández y Elisa Marrero Pacheco integrantes del colectivo.

El acto estará encabezado por el presidente de la entidad, Lorenzo Moreno Ruiz, y contará con la presencia de la concejala de Bienestar Social Leonor Cruz Acosta.

Desde Down Tenerife se anima a la población en general a que participen en esta conmemoración cuyo objetivo principal es dar un altavoz a las capacidades que todas estas personas poseen y que les permiten llevar una vida plena y de integración social y laboral.