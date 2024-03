El Círculo de Amistad XII de Enero distingue a 112 socios por sus 40 años de fidelidad a la entidad

Tras dar la bienvenida a todos los presentes en el acto, Hernández explicó que "los socios que hoy reciben este homenaje han contribuido durante 40 años, de forma ininterrumpida, al crecimiento del Círculo de Amistad XII de Enero hasta los niveles que hoy podemos apreciar, tanto en la sede santacrucera de la sociedad como en sus instalaciones de Barranco Hondo".

A continuación, el tenor lagunero y componente de Los Sabandeños Besay Pérez realizó una magnífica actuación en la que interpretó Me estoy enamorando, Abriré la puerta, Me enamoré de ti y Hasta mi final.

Seguidamente comenzó el acto solemne de reconocimiento en el que los homenajeados fueron subiendo al escenario del teatro para recoger su diploma y varios regalos de mano del presidente de la entidad, Francisco Perera Molinero, y de otros seis miembros de la junta de gobierno.

Durante la ceremonia también se distinguió la labor realizada en la entidad por tres empleados que han alcanzado recientemente la jubilación, reconociendo así su trabajo, su continuidad y su dedicación al Círculo.

Una vez terminada la entrega de diplomas tomó la palabra la socia predilecta Ángeles Lemus Navarro quien, en nombre de los homenajeados, manifestó que "nosotros hemos vivido estas últimas cuatro décadas junto a nuestra sociedad y este hecho hace que nuestras vidas tengan un valor añadido".

Lemus Navarro también indicó que "hemos contribuido con cuotas y derramas sociales, hemos asistido y participado en los actos culturales, recreativos y deportivos que la sociedad ha venido organizando en este tiempo y hemos visto, con agrado, que el Círculo de Amistad XII de Enero ha crecido y ganado prestigio, convirtiéndose en un referente para otras sociedades, ocupando hoy día un lugar destacado entre las instituciones de nuestro archipiélago".

Antes del cierre del acto, Besay Pérez volvió a interpretar tres canciones más: Y como es él, Por ti seré y Tenerife.

El presidente del Círculo de Amistad XII de Enero, Francisco Perera Molinero, clausuró el encuentro manifestando su agradecimiento a todos los socios homenajeados expresando que "hoy es un día muy significativo para nuestra entidad en el que afloran el orgullo y la satisfacción puesto que distinguimos con el título de socios predilectos a unos 350 integrantes de nuestra sociedad".

Perera Molinero indicó que "esa preferencia por el grupo de socios de esta modalidad, que ha tenido la deferencia de responder a este reconocimiento, no es otra cosa que el infinito agradecimiento a su fidelidad durante cuatro décadas apoyando ininterrumpidamente a nuestro Círculo, no sólo con sus aportaciones pecuniarias sino, también, con la colaboración que demuestran los más de 16.800 socios y familiares que, en la actualidad, disfrutan de nuestras dos sedes".