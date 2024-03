Acampada reivindicativa Lolo Dorta denuncia posible aporofobia institucional por el caso de los desalojados de Arona

"La Acampada Reivindicativa Lolo Dorta y la Voz del Mendigo hemos tenido que acudir este lunes de Semana Santa a atender a una persona sin hogar en Santa Cruz de Tenerife con el mismo problema. Se trata de un señor mayor al que también le aplican una declaración de ruina para echarlo de la vivienda en la que lleva 18 años, una casa supuestamente de titularidad municipal abandonada desde hace muchísimos más, en base a informes que basan sus argumentos en que hay un tejado de uralita (amianto) peligroso para la salud, a quince metros de la estancia donde Frank vive, una pequeña edificación que no parece que se vaya a caer, no al menos la estancia donde él duerme y hace su vida. Frank es un señor alemán residente en Canarias desde hace 20 años, tiene 69, no tiene adicciones, no se mete con nadie, está perfectamente integrado en el barrio (detrás del lujoso Hotel Mencey) y cobra una pequeña pensión de Alemania de algo más de 400 euros. La alternativa del Ayuntamiento es el albergue, lugar que no es lugar pues está lleno, sería una estancia únicamente temporal, y además las condiciones no son las mejores con chinches y otras contingencias."

"Frank ha escrito al Ayuntamiento en respuesta a los informes que le mandan, solo pide un centro o un recurso habitacional digno donde pueda estar de manera permanente, entregando su pensión o lo que él pueda. A tal efecto hemos grabado un vídeo que adjuntamos en el enlace. Si lo que pretende el Ayuntamiento es sacarlo de ahí por peligro de ruina o contaminación supuesta por amianto, pero la solución es el albergue o la calle, el mal será mayor y su esperanza de vida se verá notablemente mermada. Frank es profesor de guitarra, y de contar con un lugar digno donde vivir podría incluso retomar las clases, o usar la música como terapia para personas con enfermedades, cosa que ya hizo en el pasado. De nosotros depende como sociedad tenderle una mano a Frank, o, por el contrario, abandonarlo a la calle."

"Conviene recordar además que son muchísimas las casas con amianto en la ciudad que no se derriban ni se obliga a su moradores a desalojar, también son muchas las casas declaradas en ruinas por riesgo de derrumbe donde había gente precaria viviendo, que luego ni se tiraron abajo, ni se cayeron, ni se han reformado. Tal es el caso por ejemplo de la fábrica de la Celgán, en Tío Pino, donde vivían muchas personas sin hogar, se cerró y ahí sigue igual; lo mismo con el Centro Social Casa Taucho en Duggi, se dijo que estaba en ruina, se echó a los colectivos, pero han pasado los años y ni se ha caído, ni se ha derruido, ni se ha rehabilitado, algo a lo que por cierto obliga la ley, de manera subsidiaria a los ayuntamientos."

https://www.facebook.com/1638241007/videos/1057246662032559/

ACAMPADA REIVINDICATIVA LOLO DORTA