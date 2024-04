El STEC-IC se suma a las manifestaciones ''Canarias tiene un límite'' del 20 de abril

En las últimas décadas un mal entendido desarrollo turístico, apostando por el turismo de masas, ha contribuido a la destrucción de muchos espacios naturales y amenaza a los últimos que quedan relativamente vírgenes, lo que ha contribuido a afear nuestro entorno vital al mismo tiempo que también ha sido un factor determinante en tensionar habitacionalmente ciertas zonas, con lo que se hace imposible encontrar viviendas para uso residencial y específicamente para que el profesorado residente en las islas pueda acceder a pisos o casas de alquiler a precios asequibles.

Además creemos que es un riesgo que nuestra economía dependa fundamentalmente de un único sector, por lo demás muy fluctuante, como el turismo, que representa casi el 40% de nuestro PIB, mientras que el sector primario está en torno al 4% y nuestra escasa industria no llega al 8%. La dependencia del turismo es desmesurada y expone a nuestra economía a turbulencias internacionales y a factores externos no controlables (guerras, pandemias, crisis económicas y financieras globales, etc). Queremos que el turismo sea un factor para un desarrollo equilibrado y sostenible, pero no queremos una Canarias degradada, como ocurre en determinadas zonas del sudeste asiático o del Caribe de la que los propios turistas huyen debido a la degradación territorial y social en que se han convertido.

Por todo ello, reiteramos nuestro respaldo y apoyo a las concentraciones que se llevarán a cabo en todas las islas el día 20 de abril, porque somos un territorio muy limitado y fragmentado y hemos llegado al límite de nuestra capacidad, porque queremos que el turismo sea de calidad más que de cantidad, porque los residentes en Canarias necesitamos calidad de vida en un entorno que por su naturaleza y clima es privilegiado y envidiado en todo el mundo, y porque es nuestro deber para las nuevas y futuras generaciones mantener ese entorno lo mejor posible.

Cabe recordar aquí que el STEC-IC ha sido el único sindicato del sector docente que ha hecho aportaciones a la Ley del Cambio Climático de Canarias cuando estaba en fase de participación pública y así se las trasladamos personalmente al Consejero del área. Muchas de esas aportaciones quedaron recogidas en la Ley que ya está en vigor desde hace aproximadamente medio año. Por ello tenemos el suficiente crédito en este campo para hacer una llamada a la ciudadanía de Canarias relativa a la participación en dichas manifestaciones y para que cuidemos y respetemos nuestra tierra todos los días del año.