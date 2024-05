El Cabildo recibe a los tinerfeños distinguidos con los Premios Canarias y Medallas de Oro 2024

Tenerife/ La presidenta de la Corporación insular valora la trayectoria y la contribución de los galardonados a la sociedad de Tenerife. El Cabildo de Tenerife ha recibido a los galardonados tinerfeños que ha resultado galardonados con el Premio Canarias y Medalla de Oro 2024. En un acto celebrado en el Salón Noble, la presidenta de la Corporación Insular, Rosa Dávila, recibió a los distinguidos en la categoría de Patrimonio Histórico, Eduardo Aznar Vallejo; Investigación e Innovación, Basilio Valladares Hernández y las Medallas de Oro de Canarias, Antonia Varela Pérez; Goya Alonso Jiménez y Amid Achí Fadul.



Rosa Dávila valoró la importante trayectoria que han desempeñado los premiados. "Para nosotros en su honor recibir a nuestros tres Premios Canarias que, por primera vez son tres tinerfeños, y queríamos darles las gracias por la contribución que han realizado a lo largo de sus larguísimas trayectorias a la vida social, la investigación, a patrimonio y a la identidad, y por supuesto a las Medallas de Oro".

Basilio Valladares, agradeció el recibimiento por parte del Cabildo de Tenerife. "Para mí este premio ha sido algo extraordinario porque no me lo esperaba. Ha sido algo especial y además, ninguno de nosotros trabajo para que nos premien pero si, al final de tu vida profesional, te reconocen lo que has hecho pues es una gran satisfacción".

En la misma línea, Eduardo Aznar Vallejo indicó que "no se trabaja para obtener un premio, pero cuando viene causa satisfacción persona y porque es un estímulo para seguir trabajando, de hecho, lo continúo haciendo y es un reconocimiento que afecta a mi universidad, mi equipo y a la familia a la que le hemos quitado tantas horas de atención".

Antonia Varela Pérez declaró sentirse "muy orgullosa y con una gran responsabilidad porque este reconocimiento se te da por el trabajo en pro de la sociedad y por la trayectoria científica y la Medalla de Oro me va a permitir a seguir trabajando en la visibilidad de las mujeres y el posicionamiento de Canarias como uno de los mejores lugares del mundo en las observaciones astronómicas".

Goya Alonso Jiménez señaló que "para mí ha sido un honor muy grande y para mi gente también. Es un gran honor que se hayan acordado de una vecina de Anaga al igual que se han acordado el cabildo de Tenerife con Ansina y el Ayuntamiento de Santa Cruz. Me sale del alma ayudar".

