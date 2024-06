Jesús Álvarez es el mejor vendedor de la ONCE en el ámbito de Tenerife durante 2023

Santa Cruz de Tenerife/ Jesús Manuel Álvarez Rivero ha sido seleccionado como el mejor vendedor de la ONCE del año 2023 en el ámbito de la Dirección de Zona de Tenerife. Un galardón con el que la Organización reconoce anualmente el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras dedicados a la venta de sus diferentes productos de lotería responsable, así como la actitud en su puesto de trabajo, la implicación con los clientes o el compromiso con la labor social de la ONCE.



Jesús, de 53 años y con discapacidad, junto a los otros 21 vendedores y vendedoras seleccionados de todos los puntos de España, recibió su galardón en el transcurso de una cena de gala celebrada el 7 de junio en el Hotel ILUNION Pío XII de Madrid, donde todos estuvieron acompañados por los máximos responsables de la Organización.

Jesús vende en el municipio tinerfeño de Candelaria. Destaca por su afición a la lectura, sobre todo libros de psicología y filosofía, siendo un gran admirador de las tesis de Confucio.

Su película favorita es 'En busca de la felicidad, protagonizada por Will Smith; y también es amante de la cocina, pues le gusta preparar exquisitos platos.

Pasó de trabajar en una lavandería a ser vendedor de la ONCE. Casualmente el 2 de febrero de 2022, día de la Candelaria, dio un premio de 35.000 euros de Cupón Diario.

Una gala que hizo un homenaje a la obra social

Este año, el lema elegido para esta gala 'Buena Gente ONCE' fue 'A piel de calle'. Es de sobra conocido que los centinelas de la ilusión están siempre a pie de calle, llevando la ilusión y la suerte a cada rincón de pueblos y ciudades. La noción de 'piel' no solo simboliza la pasta de que están hechos, sino también la relación entrañable que se establece en muchas ocasiones entre el vendedor y el ciudadano anónimo y solidario que se acerca a él cada día a comprar su cupón o su rasca y encuentra un confidente, un amigo.

La escenografía y estructura del acto fueron customizadas simulando un entorno exterior de calle, recién inaugurada tras unas obras que simbolizaron el propósito que está en el origen y en toda la labor del Grupo Social ONCE: su obra social. En esa calle tomó un protagonismo especial una esquina, la 'Esquina de la Ilusión', en la que sucedió toda la acción y por la que fueron pasando los 22 vendedores y vendedoras reconocidos como los mejores del año 2023, para dialogar con Miguel Carballeda y Ángel Sánchez y contar detalles y anécdotas de su trabajo y su día a día.

"Reflejáis el auténtico espíritu de la ONCE y hoy estamos aquí para reconocer vuestro trabajo y daros las gracias", dijo el director general de la ONCE, Ángel Sánchez a todos ellos, antes de que comenzara la gala conducida por el actor y presentador Luis Larrodera y que contó con las actuaciones de actores de la compañía Yllana.

Reconocimiento especial

Con esta ceremonia anual, la ONCE hace un reconocimiento especial a estos 22 trabajadores que han demostrado su esfuerzo durante todo el año y, por extensión, a los más de 20.000 vendedores de la Organización que conforman en la actualidad el principal canal de ventas de sus productos.

