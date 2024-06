Gran Canaria lidera la mayor donación de material sanitario, informático y de emergencias que recibe la República de Gambia

En un evento que se desarrolló este miércoles, en las instalaciones del Gran Canaria Arena de la capital grancanaria, el embajador en España de la República de Gambia, Noah Tourey, recibió oficialmente todo el material recopilado en la 'Campaña de cooperación al desarrollo para la mejora de la atención sanitaria, del servicio de bomberos, rescate y emergencias de la República de Gambia', que han impulsado el Cabildo de Gran Canaria y la ONG Starup Corazón Solidario.

Así, en su intervención, el presidente Morales hizo hincapié en que, "desde el Cabildo de Gran Canaria, queremos seguir estrechando lazos de cooperación económica, social y solidaria con nuestros países vecinos. Y Gambia lo es", afirmó. "A través de la Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional, del Consorcio de Bomberos y de la Consejería de Hacienda, colaboramos con esta organización para desarrollar diferentes proyectos y hoy, en concreto, para hacer entrega de dos camiones cisterna, cuatro vehículos y cuatro generadores, además del equipamiento y la formación para su uso y puesta a punto que les facilitarán 13 especialistas del Consorcio que viajarán hasta allí", expuso.

Y es que "el Cabildo de Gran Canaria, los municipios de la Isla, a través del Consorcio de Emergencias y también con la participación de la sociedad civil, de distintas empresas y de otras instituciones como la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias o el 112, todos aportamos para hacer posible que mejoren las condiciones de vida en Gambia", aseveró.

Porque, a su juicio, "esa es la mejor manera de frenar la migración, de crear economía productiva en este país, de generar medios de producción, para que puedan reactivar su economía y, sobre todo, en casos como este, para salvar vidas con estos equipamientos e infraestructuras", subrayó. "La donación que hace el Consorcio de Emergencia de Canarias supera el millón y medio de euros y vamos a mandar equipamientos que se vienen utilizando hasta este momento en el mismo Consorcio y que, sin duda, va a suponer un impulso extraordinario para la seguridad y para la atención de las emergencias en ese país".

En este contexto, el líder del Gobierno insular puso de relieve que "Gran Canaria es un referente en África Occidental y, en los próximos años, su presencia aumentará", entre otras razones, por la pujanza de su economía, por su solidaridad, por el trabajo que realizan desde esta Isla instituciones, como Casa África; por su sociedad civil africana, organizada a través de una federación de asociaciones de vecinos y vecinas que nacieron en países de ese continente y que viven hoy aquí, "y por ser un faro en medio del Atlántico, ya que cuando sus habitantes se juegan la vida por un futuro diferente, en Gran Canaria encuentran un lugar para estar a salvo", mantuvo. "Seguiremos trabajando para construir un futuro con más puentes y menos muros".

A este respecto, puso el acento en la labor solidaria que lleva a cabo el Cabildo de Gran Canaria, que ha financiado, en los últimos cinco años, proyectos en más de 30 países, de los que África es el continente de destino más destacado, por proximidad y por necesidad. "El compromiso de este Gobierno con la cooperación internacional nos lleva a dedicar el 0,7% del presupuesto a esta materia", recalcó. De hecho, incidió en que más de 80 entidades conforman el Consejo Insular de Cooperación Internacional, "en un trabajo constante, participativo y de escucha, que se viene desarrollando desde que estamos en el Gobierno de la Isla, incrementando el presupuesto y apoyando la profundidad de los proyectos en los que viene trabajando la sociedad civil grancanaria hacia terceros países", concluyó.

Por su parte, el embajador de la República de Gambia agradeció la iniciativa e informó de que el material donado "está destinado, en su mayoría, a los bomberos de las zonas de Serekunda, Farafenni y Bakau, donde existe una gran necesidad, porque se producen muchos accidentes y porque apenas cuentan con equipamiento o vehículos", indicó Noah Touray, quien destacó que estos serán los primeros vehículos y equipos de radio que llegarán a Gambia.

A su vez, Sonja Arup, abundó en que esta es la mayor donación que se ha hecho en España e internacionalmente a la República de Gambia y que surgió tras la petición oficial del embajador de Gambia, para ayudar a una pequeña clínica de la zona de New Yundum, en donde fallecen muchas mujeres y niños, porque no pueden llegar a la capital del país, Banjul, para poder dar a luz.

"Después de conseguir todo el equipamiento para esta nueva área del Materno Infantil de New Yundum, el embajador también solicitó apoyo para los bomberos de Gambia, que no tienen vehículos y van corriendo con las mangueras, para poder ayudar con esos mínimos recursos", relató la presidente de Starup. "Hay que recordar que Gambia es el único país al que nadie ha donado. Como es tan pequeño y está en medio de Senegal, es el gran olvidado y por eso se decidió ayudar en todo lo que se pueda y vamos a enviar 13 contenedores de 40 pies, repletos de equipamiento médico y farmacéutico, y para los bomberos".

Dotaciones para reforzar la capacidad sanitaria y de emergencias

A través de la 'Campaña de cooperación al desarrollo para la mejora de la atención sanitaria del servicio de bomberos, rescate y emergencias de la República de Gambia' va a ser posible dotar un parque de bomberos de camiones, varios vehículos y equipamiento técnico especializado, con el fin de reforzar las capacidades operativas de los servicios y de mejorar su respuesta a situaciones de emergencia y rescate. A ello se suma la aportación de una Red de radio-comunicación de emergencias en Gambia y la colaboración para ponerla en marcha, con el objetivo es configurar equipos de radio que optimicen la comunicación y la coordinación entre los diferentes actores implicados en esas situaciones de emergencia.

En el ámbito sanitario, se equipa la nueva Área de Maternidad de la Clínica de Maternidad New Yundum, a la que también se proporciona un suministro sostenible de electricidad, mediante módulos solares fotovoltaicos. Asimismo, se dotan del equipamiento necesario los centros de emergencias de los bomberos, para los que se adapta un vehículo 4x4 como ambulancia, además de poner una ambulancia medicalizada a disposición del Ministerio de Sanidad.

Del mismo modo, las oficinas y el centro entrenamiento de los bomberos reciben mobiliario y equipamiento informático, de cara a mejorar su eficiencia administrativa y operativa, y se ofrece capacitación a los miembros del Servicio de Bomberos, Salvamento y Emergencias; además de convertir en oficinas móviles y puntos de emergencia varios contenedores estratégicamente ubicados en zonas con infraestructuras deficientes.

Los representantes del país africano recibieron todo el material donado por el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria para los bomberos de Gambia de manos de su presidente y consejero insular de Hacienda y Emergencias, Pedro Justo Brito, mientras que el equipamiento sanitario fue entregado por la directora general de Programas Sanitarios del Gobierno de Canarias, Antonia María Pérez, y los equipos de la Red Analógica de Radiocomunicación de Emergencias, por el director del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 Canarias, Moisés Sánchez-Arrocha.