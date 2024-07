El Gobierno de Canarias lanza la campaña para prevenir ahogamientos "En el mar, no te la juegues"

Las piezas creativas que componen la campaña en televisión, radio, prensa digital, redes sociales, vallas y soportes en aeropuertos, fue presentada esta mañana en un acto celebrado en la sede del 112 en Las Palmas de Gran Canaria, que contó con la asistencia del viceconsejero de Cohesión Territorial, Marcos Lorenzo, responsables técnicos del CECOES (Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad), del SUC (Servicio de Urgencias Canario) y de la empresa pública GSC.

Coincidiendo con el inicio del período vacacional de agosto y la masiva afluencia de bañistas a las playas, la Dirección General de Emergencias recordará a los usuarios con esta campaña de concienciación la importancia de extremar la precaución en el mar, seguir las indicaciones de los socorristas, y respetar señales, avisos y banderas.

"La campaña tiene un mensaje muy sencillo y directo, en el mar no te la juegues, y es que en realidad no hace falta más, basta con seguir esas sencillas recomendaciones y extremar la prudencia para disfrutar de un verano feliz, y para que un día de playa no acabe en tragedia", afirmó el consejero Manuel Miranda, para quien "el mejor salvavidas no es un helicóptero de rescate ni una zodiac de socorrismo, sino la prevención".

La pieza central de la campaña es un spot de televisión que recrea un accidente con fatal desenlace de un bañista que se lanza desde una peligrosa zona de riscos. El protagonista es el joven influencer Gabriel García (@gabrigarcia), que esta mañana asistió también a la presentación, para enfatizar el mensaje de que "tu vida vale más que un like".

El joven destacó la importancia de llegar a toda la población canaria a través de las redes sociales razón por la que agradeció su participación en esta campaña ya que permite "llevar este mensaje de prevención a los más jóvenes para evitar más muertes por ahogamiento", subrayó.

El consejero Manuel Miranda agradeció a Gabriel García su participación en la campaña, "que permitirá llevar el mensaje de prevención a un público joven y a unos canales a los que normalmente no llega con facilidad la comunicación institucional", afirmó.

Asimismo, Miranda agradeció la colaboración del experto divulgador Chano Quintana, quien participará en la difusión de la campaña a través de su plataforma "Canarias 1.500 km de costa", referente en la prevención de accidentes en el medio acuático. En este sentido, Quintana felicitó al Gobierno de Canarias por esta iniciativa y destacó que con ella se convierte en la primera institución en asumir un papel protagonista en la lucha contra los ahogamientos. "Es una campaña efectiva, realista y con un spot muy logrado. Creo que va a ser muy aleccionadora", apostilló.

El consejero de Política Territorial también puso en valor el trabajo de los miles de socorristas que a diario se juegan la vida en las playas y zonas de baño de Canarias, "no siempre en las mejores condiciones", y tuvo una especial mención para las tripulaciones y especialistas del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias.

Los seis helicópteros del GES desplegados en el archipiélago realizaron el pasado año 48 rescates en el mar. La isla con mayor número de intervenciones fue Tenerife con 21 rescates, seguida de Fuerteventura con 9, Gran Canaria con 8, Lanzarote 5, La Palma 4 y El Hierro, solo uno. Afortunadamente, en La Gomera no fue necesaria ninguna intervención.

Esta campaña de concienciación es una iniciativa de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, y con la misma se cumple además el mandato parlamentario recogido en una Proposición No de Ley aprobada por unanimidad el pasado mes de abril en la cámara autonómica a propuesta del Grupo Popular.