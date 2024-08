El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, solicita más implicación de Bruselas en la crisis migratoria y, es especial, para garantizar la atención y los derechos de los menores migrantes no acompañados. Además, en una carta remitida este lunes a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el jefe del Gobierno autonómico vuelve a invitarla a visitar el archipiélago para conocer de primera mano la situación que viven los casi 5.500 niños y niñas que Canarias acoge en solitario.

Se trata de la segunda ocasión en que el presidente solicita a Ursula von der Leyen que viaje a las islas con este mismo objetivo. Ya lo hizo en septiembre del año pasado, justo después de que la presidenta de la Comisión Europea estuviera en la isla italiana de Lampedusa y anunciara, a pie de muelle, un plan europeo para afrontar la crisis migratoria.

En su misiva, Clavijo recuerda a Von der Leyen que "nadie puede poder en duda la vocación europea de Canarias", pero "la única amenaza a este sentimiento de pertenencia es el abandono". "Europa debe volver a mirar hacia su frontera sur. No puede permanecer ajena. La inacción es contraria a esa identidad europea conformada como el mayor espacio de seguridad, libertad y bienestar", añade.

Para paliar esta "desafección" con la UE, Fernando Clavijo solicita a la titular de la Comisión Europea "un gesto que visibilice ante la sociedad canaria el compromiso de Europa con quienes ya son nuestros niños y niñas y con su futuro. Un gesto de extraordinaria importancia y de reafirmación de pertenencia al proyecto político europeo lo constituiría su visita a las islas".

El presidente se muestra convencido de que la llegada de Ursula von der Leyen sería vista por la sociedad canaria "como símbolo del compromiso de la Unión Europea con este territorio ultraperiférico". En el caso de que no pueda trasladarse a las islas, le solicita una reunión de trabajo en Bruselas para trasladarle de primer mano la situación de Canarias ante la crisis migratoria.

Respuestas que no llegan

Clavijo anima a la presidenta de la Comisión Europea a comprobar de primera mano y sobre el terreno "los esfuerzos de una sociedad comprometida, la dimensión del problema y escuchar directamente los testimonios" de los casi 5.500 menores que Canarias acoge en la actualidad, y que "a final de este año serán 11.000 los niños y niñas", según las previsiones de los expertos.

"Son responsabilidad de todos. No podemos dejarlos solos. No puede Canarias, no puede España y no puede ni debe la UE. Hacerlo supone soslayar el derecho internacional y condenar su futuro", recuerda en su misiva.

Asimismo, el presidente subraya que Canarias es un "frágil territorio que difícilmente puede aguantar más en absoluta soledad este drama humanitario estructural". "Solo en los últimos meses nuestras costas han recibido 65.000 migrantes desde África y seguimos esperando respuestas del Estado y la UE que no acaban de llegar", expone.

"Afrontamos esta responsabilidad moral desde el colapso de la capacidad asistencial, garantizando protección, atención básica, sanitaria y educativa con recursos propios a un número de menores que al final de este año será equivalente al total que acogen el conjunto de comunidades del Estado español", explica Clavijo a Von der Leyen.

"Estamos al límite. Necesitamos ayuda y la necesitamos ya", enfatiza tras recordar que el Gobierno autonómico continúa trabajando para lograr el apoyo del Estado y de los partidos políticos a un cambio normativo que garantice la distribución de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas.

El mismo apoyo que al Mediterráneo

La carta remitida por el presidente de Canarias se centra también en reclamar una "acción estratégica decidida" por parte de Bruselas ante la reactivación de la "peligrosa" Ruta Atlántica, porque de no hacerlo "las consecuencias serán catastróficas para todos".

Solicita una reacción por parte de la UE similar a la emprendida para afrontar la migración en el Mediterráneo, un compromiso adquirido por Von der Leyen en su programa de reelección. Asimismo, el jefe del Gobierno canario pide el nombramiento de un comisario europeo específico para el área atlántica de Europa, algo que la presidenta del Ejecutivo comunitario también prometido para el espacio mediterráneo.

Clavijo recuerda que en los primeros ocho meses de este año ya ha arribado a las costas del archipiélago un 125% más de migrantes que en 2023, cuando Canarias batió récord histórico con la llegada de casi 40.000 personas. Se trata de "una travesía en la que cada 45 minutos se apaga una vida en el Atlántico" de los que se calcula que "siete de cada cien fallecidos son niños o niñas".

"Somos el territorio europeo más cercano al espacio de inestabilidad de África noroccidental. Un ámbito territorial que sufre el impacto del cambio del clima, la violencia provocada por el terrorismo yihadista y el crimen organizado y ve como proliferan gobiernos inestables bajo la influencia de nuevos actores que atacan la integridad de la Unión Europea y desacreditan sus instituciones y Estados miembros", subraya el presidente de Canarias en su carta.

Fernando Clavijo considera que la situación del continente africano convierte la migración en un drama estructural que requiere medidas en origen. "En este contexto, una población creciente, joven y sin esperanza se ve obligada a desplazarse buscando una oportunidad de supervivencia", recuerda el titular del Gobierno canario para subrayar la importancia de que la UE eleve su implicación en los países de origen y tránsito de la migración.