Fernando Clavijo: "Treinta años después Canarias continúa sola frente a la crisis migratoria"

El presidente lamenta que el Estado y Bruselas "no hayan aprendido nada" en estas tres décadas y continúen sin mirar hacia la frontera sur de Europa ni "a los derechos de miles de niños y niñas".

Inaugura junto a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, la exposición fotoperiodítisca "La ruta canaria, 30 años de migración y muerte", un recorrido cronológico por el fenómeno migratorio en las islas.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha denunciado este miércoles que "treinta años después Canarias continúa sola frente a la crisis migratoria". Cuando se cumplen tres décadas de la llegada de la primera patera a las islas, Clavijo cuestiona que el Estado y a la UE "no hayan aprendido nada" en este tiempo y "continúen sin mirar hacia su frontera sur", en especial hacia los derechos de los miles de niños y niñas migrantes no acompañados que el archipiélago acoge en solitario.

Ha realizado estas declaraciones durante la inauguración junto con la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, en el Faro de la Entallada, de la exposición fotoperiodística 'La ruta canaria, 30 años de migración y muerte'. Esta muestra, que recorrerá varias islas en los próximos meses, expone el trabajo de más de una decena de fotógrafos y periodistas que a lo largo de las tres últimas décadas han dejado constancia del proceso migratorio e las islas.

Durante este acto "por las más de 230.000 personas que han embarcado en la Ruta Atlántica y las miles que han perdido su vida en esta peligrosa travesía en busca de una vida mejor", el presidente ha vuelto a reclamar al Gobierno español y a la Comisión Europea un "verdadero plan" para hacer frente a un drama humano estructural y que requiere de una respuesta "urgente y eficaz".

Clavijo recuerda que la "acción decidida" por parte de Bruselas ha dado sus frutos en el Mediterráneo donde la llegada de migrantes se ha reducido un 65% en el último año mientras en la Ruta Canaria sube un 125%. "¿Es que no somos también España y Europa?", se ha preguntado el titular del Gobierno autonómico.

Además, el presidente ha vuelto a reclamar una "respuesta de Estado" ante la situación límite que vive el sistema de acogida de menores migrantes en Canarias con más de 5.200 niños y niñas a su cargo. Se ha mostrado convencido de que hay margen político para alcanzar un acuerdo para la aprobación de una modificación legislativa que permita la distribución obligatoria de estos menores a los que "estamos obligados a dar un proyecto de vida pleno".

Respuesta ejemplar

Pese a las "sombras" del drama migratorio, tanto Clavijo como García también ha destacado las luces del "ejemplo de solidaridad" dado estas tres décadas por el pueblo canario, "siempre volcándose con quienes buscan una vida mejor, sin caer en discursos xenófobos pese a la saturación de nuestro sistema de acogida y el abandono del Estado y Europa".

"Hoy es un día para rendir homenaje y honrar la memoria de aquellas personas migrantes que pierden la vida en nuestro mar. Pero también al espíritu de un pueblo, el canario, que siempre ha socorrido y acogido desde la generosidad, la empatía y la hospitalidad", ha manifestado.

El presidente del Gobierno autonómico considera que si esta exposición es la imagen "del fracaso" de la respuesta al drama migratorio -como dice el periodista Pepe Naranjo en el texto que la abre- "también lo es de un pueblo que no ha dudado en tirarse al mar para ayudar a estas personas y ofrecerles todo lo que tenemos".

En la misma línea, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura ha recordado que "hace treinta años que Fuerteventura fue testigo del comienzo de un drama humanitario sin precedentes y que, lamentablemente no ha parado de crecer, con récord de llegadas de personas este 2024 a nuestras costas". "Los números nos sirven para reflejar la magnitud de la tragedia, pero no debemos olvidar que no son cifras. Estamos hablando de mujeres, hombres, niños y niñas que se juegan la vida en condiciones imposibles de soportar y que deben ser reconocidos como personas y ser atendidos con todos sus derechos".

A juicio de Lola García, por esa razón son importantes las exposiciones "como la que hoy inauguramos que nos ayudan a ponerle cara a esas personas, que contribuyen a remover conciencias y nos obligan a no olvidar a quienes no llegaron".

Este mensaje directo del drama humano que sufren las miles de personas que siguen llegando cada día a las costas canarias fue el ofrecido durante el acto por Aziz El Abdi, un joven migrante que puso voz a quienes buscan un futuro mejor dejando atrás sus países de origen y arriesgando su vida.

"La ruta Canaria, 30 años de migración y muerte"

'La ruta canaria, 30 años de migración y muerte' reúne 63 obras de 15 fotoperiodistas pertenecientes a las ocho islas canarias: Pepe Naranjo, Carlos de Saá, Adriel Perdomo, José Luis Carrasco, Arcadio Suárez, Desiré Martin, Mercedes Menéndez, Manuel Lérida, Alberto Valdés, Andrés Gutiérrez, Arturo Rodríguez, Fran Pallero, Esteban Pérez, Moisés Mendoza, Gelmert Finol y Rubén López.

Según explica la comisaria Desiré Martín, la exposición representa un viaje por el movimiento migratorio en las islas desde el año 2002 hasta el presente, tres décadas en que el fenómeno ha pasado por diferentes etapas.

La primera, iniciada el 28 de agosto de 1994, con la llegada de pateras desde la costa africana más cercana, fundamentalmente a las islas orientales. La segunda, denominada 'Crisis de los cayucos', a partir de 2006 cuando empezaron a arribar a Canarias embarcaciones que partían más al sur, desde Senegal, Mauritania y Gambia. Y la tercera, abierta en pleno covid en 2020, con un fuerte repunte de llegadas a todas las islas que batió record histórico el año pasado, con casi 40.000 personas y un número de menores migrantes no acompañados nunca visto.

Podrá verse desde este martes 28 de agosto en el Faro de la Entallada, perteneciente a la red Museos de Fuerteventura, lugar elegido para su inauguración por ser la luz que guiaba a las pateras tras su salida desde Marruecos y por su proximidad a Las Salinas del Carmen donde se produjo la primera llegada de una patera con dos tripulantes hace 30 años. A lo largo de los próximos meses llegará a Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife.