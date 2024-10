Clavijo busca "ayuda internacional" para afrontar la emergencia de los menores no acompañados

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, continúa la hoja de ruta para lograr respuestas a la crisis migratoria que se mantiene desde hace trece meses en las islas. Así el jefe del Ejecutivo canario mantuvo dos encuentros este martes en Ginebra con responsables de Acnur y Unicef con el fin de seguir recabando el "asesoramiento y la ayuda internacional para poder administrar y gestionar un fenómeno que está teniendo una gran intensidad, la mayor de toda Europa, este momento en Canarias".

El presidente Clavijo hizo hincapié en los encuentros de trabajo que mantuvo con el director de Acnur en Europa, Philippe Leclerc, y el director regional adjunto de Unicef, Octavian Bivol, y el equipo de Infancia de esta última entidad, a las que también asistió la embajadora permanente adjunta de España ante la ONU, Clara Cabrera, y el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, que el Gobierno de Canarias continúa trabajando para "dar una respuesta digna y que se cumplan los derechos de la infancia". En este contexto, subrayó "no solo estamos recabando asesoría legal sino partenariado y colaboración".

El presidente de Canarias señaló que la emergencia migratoria ha supuesto la contratación de un total de treinta y nueve profesionales en la Administración autonómica "profesionales que precisan de un asesoramiento técnico para poder atender esta situación con garantías y hacerlo lo mejor posible".

Fernando Clavijo confió en el apoyo de ambos organismos a Canarias que apuntó puede traducirse en el desarrollo de proyectos similares a los que mantienen en Ceuta y Andalucía.

Previsiones

No obstante, el presidente de Canarias aseguró que el trabajo que se lleva a cabo en Canarias debe ir acompañado del que "se debe hacer en la otra orilla, en los países emisores". Así apuntó que las previsiones apuntan que este año no solo podría superarse el umbral de 40.000 personas llegadas a las islas el año pasado sino superar el de 50.000 migrantes procedentes de África.

Al respecto, mostró su preocupación por las informaciones que confirman que hay más de 150.000 personas en campamentos de refugiados fuera de Mauritania y 20.000 malienses esperan a poder dar el salto a Europa a través de la Ruta Atlántica, situación para la que advirtió "debemos estar preparados porque lo que es evidente es que los flujos migratorios no es un desafío coyuntural sino global y que permanecerá en el tiempo".

Menores no acompañados

En cuanto a la situación de los menores no acompañados el presidente Clavijo no solo advirtió de la situación de colapso en la red de recursos de acogida en el archipiélago sino de las dificultades para "integrar a estos niños y niñas y jóvenes". En este contexto, señaló que muchos de los menores tienen edades comprendidas entre los 16 y 18 años y, por tanto, "tenemos que buscar mecanismos para impulsar programas de transición que les permitan aprender el idioma, cualificarse y poder integrarse en el mercado laboral", situación que reconoció no puede afrontar en solitario Canarias.

Respuesta institucional

Sobre la reforma de la reforma de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, solo reconoció que "todos están arrimando el hombro" y pidió "discreción" para que avancen los trabajos.

Asimismo, manifestó desde Ginebra que "más allá de la respuesta política es necesaria una respuesta institucional y una respuesta de país porque -insistió- estamos hablando de un fenómeno global que se va a mantener en el tiempo y así se lo trasladaré al presidente Sánchez en la reunión que mantendremos el próximo 11 de octubre", concluyó.