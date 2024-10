Ángel Víctor Torres: "Que el PP ponga fecha para sentarnos y solucionar la situación de los menores migrantes"

La Restinga/ Elministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha viajado hoy a la isla de El Hierro, "para visitar, escuchar y trasladar cuestiones que tienen que ver con el fenómeno migratorio", y ha reiterado durante su recorrido por la isla que "la mejor solución para la corresponsabilidad de todos los territorios es la modificación del artículo 35 de la Ley de extranjería".

La isla de El Hierro registra el 50 por ciento de todas las llegadas de inmigrantes irregulares a Canarias. Y, repartidos en centros del archipiélago, hay 6.000 menores que, tutelados por la Comunidad Autónoma, no pueden ser derivados a otros territorios sin la modificación, al contrario que lo que ocurre con los migrantes mayores de edad, competencia del Estado.



El ministro reclama al PP que vuelva a la negociación

Ángel Víctor Torres ha vuelto a reclamar al PP, como ayer hizo en el Congreso, que vuelva a la negociación: "Que ponga fecha y hora para sentarnos y solucionar la situación de los menores migrantes. Llegan no acompañados y los estamos abandonando si no alcanzamos un acuerdo".

Llegada de un cayuco con 170 personas a bordo

En el momento en que el ministro intervenía en el puerto de la Restinga, llegaba un cayuco con 170 personas a bordo, "con mujeres y menores". El ministro ha trasladado que de los mayores se hará cargo el Estado y los menores quedarán bajo la tutela del Gobierno de Canarias. Momento en que ha vuelvo a reclamar responsabilidad al principal partido de la oposición: "Que fijen un día para buscar una solución, para que podamos hacer con los menores lo mismo que hacemos con los mayores, compartir la responsabilidad entre todos los territorios".

Tras varios meses de negociación, el PP ahora no ha querido volver a reunirse con la excusa de que el Gobierno no reclama ayuda a Europa, aunque el ministro desgranó ayer en el Congreso todas las ayudas reclamadas a la UE: "117 millones para infraestructuras; 20 millones para Inclusión, 300 millones de los fondos europeos; o financiación para los menores que reclaman asilo. La ayuda que reclamamos y seguiremos reclamando a Europa está demostrada, pero el PP no ha vuelto a la mesa".

El ministro ha subrayado que otras soluciones no son viables. "Derivar menores a otros estados, depende de la voluntariedad de esos estados, y la presidenta de la Comisión Europea remite al pacto de asilo y migraciones europeo, que establece obligatoriedad pero no entra en vigor hasta julio de 2026, si bien, el presidente Sánchez ha reclamado que entre en vigor en 2025. Pero la situación de emergencia en Canarias la vivimos hoy, en 2024".

Torres se ha referido también a la iniciativa del Gobierno de Canarias para devolver menores a sus países de procedencia: "Hay que ver primero los antecedentes. Primero, porque el menor se puede negar; segundo, hay que hacer un estudio sobre las condiciones en su nuevo destino; tercero, interviene la Fiscalía; cuarto, el menor tiene asesoramiento jurídico. Todo esto se puede demorar no menos de seis meses. Cuando se ha hecho en el pasado, los resultados han sido nulos. La opción clara es la reforma de la Ley de extranjería, y que el PP deje de dar vueltas sin sentido".

Segunda visita a la isla de El Hierro

Es la segunda visita del ministro a la isla de El Hierro, como titular de Política Territorial y Memoria Democrática. La primera fue para anunciar la inversión de 5 millones de euros para reciclar cayucos y pateras. En esta ocasión, ha estado acompañado del secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, el presidente del Cabildo, Alpidio Armas, y el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana.

