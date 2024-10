El Gobierno destina 15 millones a la construcción de 181 plazas para personas con dependencia en Tenerife

Tenerife/ Se construirán 20 plazas residenciales para personas con autismo y 96 plazas residenciales y 65 de estancia diurna para personas con síndrome de Down.

El Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha firmado hoy el convenio para subvencionar con más de quince millones de euros al Cabildo de Tenerife destinados a la creación de ciento ochenta y una plazas de centros residenciales, no residenciales y centros de día de atención a personas con autismo y síndrome de Down. La financiación se realiza con cargo a los fondos europeos Next Generation EU procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia y tiene carácter plurianual, cuya distribución contempla la inversión de 7.556.473,30 euros durante 2024; 5.289.531,31€ durante 2025 y 2.266.941,99€ en 2026.